آغاز اکرانهای مردمی «نیمشب» در سراسر کشور
فیلم سینمایی «نیمشب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان وارد چرخه اکرانهای مردمی عمار شد.
به گزارش ایلنا، فیلم نیم شب نخستین روایت بلند سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه محسوب میشود. این اثر، داستانی واقعی از نیمه شبی پرالتهاب در خرداد ۱۴۰۴ در تهران است و همدلی و شجاعت و مقاومت مردم ایران در مقابل فرود یک موشک پیشرفته اسرائیلی در نزدیکی یک بیمارستان را به زیبایی به تصویر درآورده است.
«نیمشب» علاوه بر کسب سیمرغهای بهترین فیلم از نگاه ملی، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلمبرداری، عنوان پرفروشترین فیلم اکران نوروزی را نیز به خود اختصاص داده است.
مردم میتوانند برای اکران این فیلم در مسجد، هیئت، سالنهای فرهنگی شهرها و روستاها، و… به تارنمای اکران مردمی عمار به نشانی https://ekranmardomi.ir/movie/NIMSHAB مراجعه کنند یا برای دریافت راهنمایی با شماره ۰۲۱۴۲۷۹۵۰۵۰ تماس بگیرند.