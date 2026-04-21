پرواز همای خواننده رسمی تیم ملی فوتبال در جام جهانی شد

به گزارش ایلنا، پرواز همای خواننده موسیقی سنتی از سوی فدراسیون فوتبال ایران به عنوان خواننده رسمی ترانه‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی و انتخاب شد.

این انتخاب در شرایطی است که گفت و گوها و مراحل تولید این اثر در فدراسیون فوتبال و با حضور ریاست فدراسیون و نظارت کمیته‌های فرهنگی صورت گرفته است.

آثار همای در چهار بخش شامل ترانه رسمی تیم ملی، موسیقی بعد از گل، موسیقی وارم آپ؛ زمان گرم کردن و ورود و موسیقی بعد از شکست تهیه و تولید شده است.

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ که با نام «جام جهانی ۲۶» شناخته می‌شود، بیست‌وسومین دوره جام جهانی فوتبال خواهد بود؛ رقابت چهار سالانه بین‌المللی فوتبال مردان که میان تیم‌های ملی عضو فیفا برگزار می‌شود.

این مسابقات از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.

جام جهانی ۲۰۲۶ به‌ صورت مشترک در ۱۶ شهر از سه کشور آمریکای شمالی—۱۱ شهر در ایالات متحده، سه شهر در مکزیک و ۲ شهر در کانادا میزبانی می‌شود. این نخستین بار است که جام جهانی توسط سه کشور میزبانی خواهد شد.