فریاد غیرت خادمیاران رضوی منطقه ۴ در پناه خورشید

به گزارش ایلنا، همزمان با آغاز دهه کرامت و میلاد فرخنده حضرت فاطمه معصومه (س)، در قلب محله قاسم‌آباد و در جوار مسجد جوادالائمه (ع)، حماسه‌ای رقم خورد که چشم‌ها را خیره و دل‌ها را منقلب می‌کرد. خادمیاران رضوی منطقه ۴، چنان صحنه‌ی باشکوهی از حضور را خلق کردند که گویی شمیم قدسیِ صحن‌های حرم، در شریان‌های این خیابان جاری شده بود.

صفوف استوار خادمیاران در کنار اهتزاز پرچم‌های سرافراز ایران و حضور مقتدرانه‌ی دخترانی که با سلاح غیرت بر دوش، نمادی از ایستادگی بودند، سدی از نور و صلابت پدید آورده بود. همخوانی سرودهای حماسی و طنین روح بخش صلوات خاصه، لرزه بر جان مشتاقان می‌انداخت و هر رهگذری را بی‌اختیار در این موج خروشان ارادت غرق می‌کرد.

اما اوج این اجتماع، لحظه‌ای بود که بغض فروخورده‌ی خادمان در روز دختر شکست؛ آنگاه که یاد ۱۶۰ دانش‌آموز شهید میناب به میان آمد، حال و هوای مراسم یکباره دگرگون شد. اشک‌های بی‌امان در میان فریادهای کوبنده و طنین تکبیرهای دشمن‌شکن، صحنه‌ای از خشم مقدس و مظلومیت مقتدرانه خلق کرد.

مرثیه‌های جانسوزی که در رثای آن فرشتگان بی‌گناه سر داده شد، با زمزمه‌های استغاثه و دعای توسل برای نابودی استکبار همراه بود.

ایستادگی خادمیاران رضوی در این تجمع خیابانی، پیامی روشن برای بدخواهان داشت که؛ خون پاک کبوتران میناب هرگز از یادها نخواهد رفت و مسیر حضرت رضا (ع) همواره با بصیرت و دل‌های عاشق ادامه دارد.

