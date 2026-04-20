به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در دهه کرامت از یکشنبه، ۳۰ فروردین تا چهارشنبه ۹ اردیبهشت، شبکه‌های سیما با برقراری ارتباط‌های زنده با آستان‌های ملکوتی امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها، رنگ و بوی خاصی با توجه به شرایط کشور به خود می‌گیرد.

این برنامه‌ها به تبیین سیره امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علی‌ها خواهند پرداخت.

به مناسبت هفته کرامت برنامه «خادم الرضا» از دوشنبه ۳۱ فروردین هر شب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

همچنین برنامه «آفتاب شرقی» نیز در دهه کرامت از حرم مطهر حضرت معصومه (س) و همچنین آستان مقدس امامزاده صالح (ع) از شنبه، ۲۹ فروردین هر روز بعد از اذان ظهر روی آنتن شبکه یک سیما رفته است.

برنامه‌های «صبح بخیر ایران» و «سیمای خانواده» نیز برنامه‌های خود را با ایام دهه کرامت منعطف خواهند کرد.

همزمان با میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت، ویژه‌برنامه گفت‌ومحور «ایران امام رضا» محصول گروه معارف شبکه دو سیما از ۳۰ فروردین، هر روز حوالی ساعت ۱۸ تا ۲۰ از این شبکه روانه آنتن می‌شود؛ برنامه‌ای با حضور چهره‌های شاخص فرهنگی، هنری و مذهبی که در قالب گفت‌وگوهایی عمیق، از پیوند میان «ایران»، «امام رضا (ع)» و «رهبر شهید» سخن می‌گویند.

ویژه‌برنامه «ایران امام رضا» با اجرای نیما کرمی و روایت آیتم‌های مربوط به حضرت آقا توسط حامد عسگری تلاش دارد با نگاهی آرام و تأمل‌برانگیز، روایت‌های عینی این افراد را از تلاقی سه محور محتوایی «ایران، امام رضا، رهبر شهید» به تصویر بکشد. هر گفت‌وگو بر اساس سوژه و ماهیت مهمان، بر یکی از این اضلاع تمرکز بیشتری خواهد داشت.

«ایران امام رضا» با هدف واکاوی تجربه زیسته مهمانان در مواجهه با این سه محور در دوران جنگ رمضان و پس از آن، به تبیین نقش آنان در تولید آثار و فعالیت‌های تأثیرگذار در این مسیر می‌پردازد.

در فهرست مهمانان، نام‌هایی از عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری دیده می‌شود؛ از جمله مداحان احمد واعظی و حسین طاهری و…، شاعران مهدی سیار، میلاد عرفان‌پور و حسین مودب و…، خوانندگان حسین حقیقی و محمد اصفهانی، هنرمندان تجسمی چون روح‌الامین و نجابتی، و همچنین هنرمندان و مجریان باسابقه‌ای همچون محمدرضا شریفی‌نیا و نجم‌الدین شریعتی.

برنامه‌های «صبحانه ایرانی» و «زمانه» نیز با موضوعات مرتبط با دهه کرامت و فضایی ویژه، حال و هوای این روزهای مبارک را به قاب شبکه دو می‌آورند.

برنامه‌های «سمت خدا» و «سلام صبح بخیر» نیز به مناسبت دهه کرامت از شبکه سه پخش می‌شوند. همچنین ارتباط زنده در ساعت ۲۰ از حرم‌های مطهر نیز در قاب شبکه سه نقش می‌بندد.

برنامه «نقش نفس» در دهه کرامت ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه چهار پخش می‌شود.

در این ایام هر روز قبل از اذان ظهر ارتباط زنده با حرم رضوی و حرم حضرت معصومه (س) در شبکه چهار برقرار می‌شود.

برنامه‌های «صحن آزادی»، «دوربین مخفی نسیما» و «نسیم آوا» به صورت ویژه و منعطف با ایام دهه کرامت از شبکه نسیم پخش می‌شوند.

شبکه آموزش نیز با ارتباط‌های زنده با حرم حضرت معصومه (س) و حرم امام رضا (ع) در دهه کرامت با مخاطبان خود همراه است. همچنین «دوربین ۷» و آیتم‌های تامینی نیز در جدول پخش شبکه آموزش قرار دارند.

برنامه «یاد خدا» ویژه میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علی‌ها از شهر قم به صورت زنده از ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

برنامه «تا نیایش» با موضوع دهه کرامت از شبکه تهران پخش می‌شود. برنامه «به خانه برمی گردیم» نیز منعطف با دهه کرامت از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. همچنین «گزارش ۵» نیز با تهیه گزارش‌هایی از مراسم دهه کرامت در سطح شهر پخش می‌شود.

