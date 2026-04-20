یادبود حمید هیراد در بهشت زهرا

مراسم یادبود مرحوم حمید هیراد خواننده فقید موسیقی پاپ روز پنجشنبه سوم اردیبهشت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت حمید هیراد پنجشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد. 

حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ در نخستین ساعات پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ بعد از تحمل چندسال بیماری در تهران درگذشت. 

مرحوم هیراد جمعه ۲۲ اسفند با حضور همکاران و طرفدارانش در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

اخبار مرتبط
