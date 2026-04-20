رونمایی از ۲۲ اثر هم‌خوانی قرآنی و سرودهای حماسی

در پی حمله ددمنشانه دشمن صهیونیستی–آمریکایی و هم‌زمان با ایام مقاومت مردم سرافراز ایران، ۲۲ اثر بدیع در قالب هم‌خوانی‌های قرآنی و سرودهای حماسی رونمایی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، ۲۲ اثر بدیع در قالب هم‌خوانی‌های قرآنی و سرودهای حماسی که با محوریت مفاهیم والای ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت تولید شده‌اند، همگی در قالب اجراهای گروهی (هم‌خوانی) ارائه شده و شامل جمع‌خوانی آیات نورانی قرآن کریم با مضامین جهاد و ایثار از سوره‌های مبارکه‌ای چون آل‌عمران، فتح، احزاب و بقره است. همچنین در کنار این بخش قرآنی، هم‌خوانی سرودهای حماسی و ملی با مضامین اقتدار، پیشرفت علمی و توانمندی‌های راهبردی کشور عزیزمان ایران نیز در این مجموعه گنجانده شده است. 

اجرای این آثار بر عهده گروه تواشیح «محمد رسول‌الله (ص)» بوده و بخشی از تولیدات نیز با مشارکت شبکه قرآن و معارف سیما به ثمر رسیده است. 

این آثار به‌زودی از طریق رسانه ملی و بسترهای فضای مجازی در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت. 

آیین رونمایی و معرفی این ۲۲ اثر، روز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه، از ساعت ۱۴، با حضور جمعی از مدیران و فعالان قرآنی، پیشکسوتان این حوزه و مدیران حوزه فرهنگ و هنر، در فرهنگسرای قرآن برگزار می‌شود.

