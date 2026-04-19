پخش «گل سنگ» از فردا در نمایش خانگی
پلتفرم شیدا تاریخ پخش سریال «گل سنگ» را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شیدا، این سریال به کارگردانی ابراهیم ایرجزاد و تهیهکنندگی زینب تقوایی عاشقانهای اجتماعی است که از دوشنبه ۳۱ فروردین ساعت ۲۰ به صورت اختصاصی از این پلتفرم پخش میشود.
مهتاب کرامتی، مهدی حسینینیا، الناز ملک، امیر نوروزی، علیرضا ثانیفر، فاطمه مسعودیفر، مهدی قربانی، مهرو نونهالی و... در این سریال ایفای نقش میکنند.
دیگر عوامل سریال عبارتند از: فیلمنامه: پیام کرمی، ابراهیم ایرج زاد، مدیر فیلمبرداری: حسن لشگری، تدوین: محمد نجاریان، آهنگساز: آریا عظیمینژاد، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، طراح گریم: ریحانه عادلنژاد، طراح صحنه: پوریا اخوان، طراح لباس: نازنین توسلی، مدیر صدابرداری: سهیل متولی، مدیر تولید: یوسف آقایی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامهریزی: حمیدرضا غفارزاده، جلوههای بصری: علیرضا اکبری، شهرزاد اکبری، عکاس: امید صالحی