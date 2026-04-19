مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی وزارت میراث فرهنگی در گفتگو با ایلنا خبر داد؛
بروزرسانی آمار خسارت جنگ به آثار تاریخی ایران/ ۱۴۹ اثر تاریخی در ۱۸ استان و ۷ بافت تاریخی تخریب شدند
تجاوز ارتش تروریست آمریکا و اسراییل به کشورمان، علاوه بر خسارتهای انسانی و زیرساختی، میراث فرهنگی ایران را نیز از آسیب مصون نگذاشت؛ آثاری که برخی از آنها نهتنها بخشی از هویت تاریخی کشور، بلکه سرمایهای متعلق به حافظه فرهنگی جهان به شمار میروند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تازهترین آمارهای رسمی نشان میدهد ۱۴۹ اثر تاریخی در ۱۸ استان کشور دچار خسارت شدهاند؛ آثاری که به گفته مسئولان، با دستور وزیر میراث فرهنگی مرمت فوری آنها در دستور کار قرار گرفته است.
علیرضا ایزدی، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با ایلنا اعلام کرد: براساس آخرین جمعبندیها، ۱۴۹ اثر تاریخی در ۱۸ استان کشور در جریان حملات اخیر آسیب دیدهاند، گفت: این رقم البته هنوز نهایی نیست و احتمال افزایش آن وجود دارد؛ چراکه در بسیاری از بناهای تاریخی، میزان واقعی خسارت پس از آغاز عملیات اجرایی و برداشتن لایههای آسیبدیده مشخص میشود.
ایزدی توضیح داد: در بخشهایی مانند آیینهکاری، تزئینات داخلی، گچبریها و سازههای پنهان، تا زمانی که زیرسازی انجام نشود، نمیتوان برآورد دقیقتری ارائه کرد.
براساس این گزارش، در میان آثار آسیبدیده، ۵۹ موزه و ۷ بافت تاریخی ثبت ملی شده کشور نیز قرار دارند و مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی با اشاره به نمونههایی از بناهای آسیب دیده گفت: مجموعههایی مانند کاخ گلستان و تعدادی دیگر از بناهای شاخص تاریخی ملی و جهانی آسیبهای جدیتر دیدهاند که بخشی از سازه بنا را هم درگیر کرده است.
کاخ گلستان به عنوان یکی از مهمترین مجموعههای تاریخی پایتخت و میراث جهانی یونسکو، از جمله آثاری است که به دلیل جایگاه نمادین و حساسیت افکار عمومی، توجه ویژهای به وضعیت آن وجود دارد. با این حال، ایزدی تأکید کرد که برای وزارت میراث فرهنگی همه آثار ثبتشده ملی دارای ارزش یکسان هستند و حفاظت و مرمت آنها در دستور کار قرار دارد.
به گفته مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی، دستور وزیر میراث فرهنگی بر آن بود که عملیات مرمت و تثبیت اضطراری آثار آسیب دیده معطل تخصیص کامل اعتبارات نماند. از همین رو، در برخی مجموعهها کار با استفاده از نیروهای امانی، کارشناسان فنی و ظرفیتهای موجود آغاز میشود.
ایزدی ابراز امیدواری کرد که سازمان مدیریت و برنامهریزی در تأمین منابع لازم همراهی کند تا روند بازسازی با سرعت بیشتری پیش برود.
مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی با اشاره به پیچیدگی مرمت بناهای تاریخی گفت: بازسازی این آثار با پروژههای عمرانی عادی متفاوت است. هر بنا نیازمند تیم تخصصی متناسب با نوع خسارت است؛ از آیینهکار و گچبر گرفته تا متخصص سازه، نجار، شیشهبر و مرمتگران تزئینات تاریخی همه باید برای مرمت این آثار پای کار بیایند.