تمجید وزیر ارشاد از محسن چاوشی

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تمجید از محسن چاوشی کسب عنوان چهره سال انقلاب را به او تبریک گفت.

صالحی در پستی نوشت:

انتخاب آقای محسن ⁧ چاوشی⁩ را به عنوان چهره سال هنر انقلاب تبریک می‌گویم. ایشان با دو قطعه علاج و حسبی‌الله در دو‌ جنگ تحمیلی اخیر، نقشی کم بدیل در دفاع ملت ایران داشتند.

نوای مداحی و موسیقی حماسی همپای غرش موشک‌های ایرانی، دشمن‌‌شکن بوده‌اند. ایران به این عزیزان مباهات می‌کند.

