تمجید وزیر ارشاد از محسن چاوشی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی انتشار یک توییت به محسن چاوشی چهره سال انقلاب اسلامی، تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تمجید از محسن چاوشی کسب عنوان چهره سال انقلاب را به او تبریک گفت.
صالحی در پستی نوشت:
انتخاب آقای محسن چاوشی را به عنوان چهره سال هنر انقلاب تبریک میگویم. ایشان با دو قطعه علاج و حسبیالله در دو جنگ تحمیلی اخیر، نقشی کم بدیل در دفاع ملت ایران داشتند.
نوای مداحی و موسیقی حماسی همپای غرش موشکهای ایرانی، دشمنشکن بودهاند. ایران به این عزیزان مباهات میکند.