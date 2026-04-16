اینترنت عمومی ابزاری برای پاسداشت تمدن ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، متن این درخواست به شرح زیر است:

جناب آقای مسعود پزشکیان

رئیس جمهور محترم ایران

دسترسی به اینترنت امروزه یک گزینه تجملی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا، رشد، اعلان حضور و افزایش تأثیرگذاری در جهان به شدت دیجیتالی شده‌ی عصر حاضر محسوب می‌شود.

عدم دسترسی به اینترنت، ایرانیان را در تمامی ابعاد اقتصادی، آموزشی و فرهنگی با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد و توانایی آن‌ها را در زیست معاصر و خدمت‌رسانی به جامعه محدود کرده و قاعدتا موجب انزوا و فراموش‌شدگی تمدنی ایران می‌شود.

از ریاست محترم جمهور انتظار دارد بر اساس وعده‌های‌شان نسبت به بازگرداندن حق دسترسی عموم مردم به اینترنت وفادار و عامل باشند.

جامعه اصناف سینمای ایران «خانه‌سینما»

