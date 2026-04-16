خطای محاسباتی دشمن ناشی از عدم شناخت جامعه ایران بود/ فرماندهی الهی، عامل پیروزی در جنگ اخیر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه در این مراسم که با قرائت قرآن شروع شد دکتر محمدهادی فلاح‌زاده ریاست دانشگاه ضمن تسلیت شهادت قائد سرافراز امت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و جمعی از مسئولان، فرماندهان، نیروهای مسلح و مردم در پی تجاوزات اخیر، به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی با استناد به آیات الهی، به تبیین مفهوم شهادت و معامله با پروردگار پرداخت و اظهار داشت: «بالاترین هدیه و ارزشمندترین دارایی هر انسان، وجود اوست. خداوند متعال در قرآن کریم در رابطه با شهادت می‌فرماید که خریدار جان و مال مؤمنان است و در ازای آن، بهشت جاویدان را ارزانی می‌دارد. شهدا همان خریداران هستند که با شناخت دقیقِ صادق‌ترین خریدار، هستی خود را در طبق اخلاص نهادند.»

دکتر فلاح‌زاده در ادامه با اشاره به شرایط حساس کشور پس از شهادت مقام معظم رهبری، از اقدام هوشمندانه و تاریخی مجلس خبرگان رهبری تمجید کرد و گفت: «مجلس خبرگان در شرایطی که دشمن حتی ساختمان اصلی این نهاد را در قم بمباران کرده بود، با برنامه‌ریزی درست و هوشمندانه تشکیل جلسه داد. اعضای خبرگان با تصمیمی قاطع، مردم را از حیرانی بیرون آوردند و روح وحدت و انسجام را به جامعه دمیدند.»

رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب را نقطه عطفی در حفظ انسجام ملی دانست و با بیان خاطراتی از همراهی با ایشان در دهه هفتاد، افزود: «بنده در دو سفر حج در کنار ایشان بودم و از نزدیک شاهد هوش، ذکاوت، تقوا و گریزان بودن ایشان از دنیاگرایی بودم. ایشان شخصیتی لایق، مخلص و فروتن هستند که همواره خدا را بر خود مقدم دیده‌اند.»

دکتر فلاح زاده خاطرنشان کرد: «امروز وظیفه ما در محیط دانشگاه، تداوم راه شهدا و تقویت وحدتی است که ثمره هوشمندی خبرگان ملت و ولایت‌مداری جامعه است. ما اطمینان داریم که با هدایت رهبر معظم انقلاب و بصیرت ملت، از این دوران سخت با سربلندی عبور خواهیم کرد.»

تبیین جایگاه ژئوپولتیک ایران و پیشگامی دانشگاه در عرصه کنشگری بین‌المللی

رئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد مختلف «جنگ رمضان»، این واقعه را بستری برای بروز تقابل میان حق و باطل، و معرفت و جهل دانست و تصریح کرد: «این جنگ، همان‌طور که مقام معظم رهبری پیش‌بینی کرده بودند، چهره واقعی دشمنان را آشکار کرد. ملت ایران با هوشمندی دریافت که هدف اصلی دشمن، نه فقط نظام سیاسی ایران، بلکه تمامیت ارضی و موقعیت ژئوپولتیک این سرزمین کهن است.»

دکتر فلاح‌زاده با مقایسه دوران کنونی با ادوار گذشته تاریخ ایران، خاطرنشان کرد: «در گذشته، وابستگی حکام باعث شده بود ظرفیت‌های عظیم این جغرافیا نادیده گرفته شود و بخش‌های زیادی از خاک ایران تجزیه گردد؛ اما جمهوری اسلامی تحت رهبری امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، قدرت سرزمینی، تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی ایران را احیا کرد، به گونه‌ای که امروز جهان به ظهور قدرت چهارم اعتراف می‌کند.»

وی در بخش پایانی سخنان خود به تحلیل چرایی ناکامی دشمن در دستیابی به اهدافش پرداخت و اظهار داشت: «دشمنان ما باز هم در شناخت ماهیت جامعه ایران دچار خطای فاحش شدند. تاریخ نشان داده است که ملت ایران در هنگام تهاجم خارجی، فارغ از هرگونه اختلاف سلیقه، منسجم و یکپارچه می‌شود. دشمن بیرونی برخلاف نفوذی‌های داخلی، برای مردم کاملاً عیان است و همین امر موجب وحدت ملی در برابر متجاوز می‌گردد.»

تفاوت میان نارضایتی اجتماعی و کنشگری براندازانه

دکتر فلاح‌زاده با انتقاد از تحلیل‌های سطحی اتاق‌های فکر غربی و صهیونیستی تصریح کرد: «ترامپ و نتانیاهو تصور می‌کردند با حذف فیزیکی مقام معظم رهبری، جامعه ایران از درون فرومی‌پاشد. آن‌ها تفاوت میان «نارضایتی» و «براندازی» درجامعه ایران را نفهمیدند. ممکن است درصدی از جامعه نسبت به برخی فرآیندها ناراضی باشند، اما درصد کنشگران رادیکال و برانداز که سازمان‌یافته و متصل به سرویس‌های بیگانه باشند نسبت به جمعیت ایران در واقع زیر نیم درصد است. ملت ایران ممکن است نقد داشته باشد، اما وطن‌فروش و برانداز نیست و این همان نکته‌ای بود که دشمن در محاسباتش نادیده گرفت. »

مخالفت جهانی با جنگ؛ حتی در قلب آمریکا

رئیس دانشگاه به آمارهای جالب توجه در ایام جنگ اشاره کرد و افزود: «حتی در نظرسنجی‌هایی که از ایرانیان مقیم آمریکا توسط خود آن‌ها انجام شده، بیش از ۵۰ درصد ایرانیهای ساکن آمریکا با اصل جنگ و اکثریت قاطع با هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور مخالفت کردند. این نشان می‌دهد که عرق ملی و هویت ایرانی، مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و نقشه‌های دشمن برای ایجاد گسست ملی شکست خورده است.»

فرماندهی الهی و پیروزی ماندگار

دکتر فلاح‌زاده درجمع‌بندی بخش اول سخنان خود، پیروزی در این نبرد نابرابر را فراتر از تحلیل‌های مادی دانست و تأکید کرد: «حقیقت این است که فرمانده اصلی این جنگ خداوند متعال و روح پرفتوح شهید مقام معظم رهبری بود. واقعه‌ای که در اصفهان رخ داد و بسیاری از تحلیلگران را در بهت فرو برد، نشانه‌ای از همین نصرت الهی است. ما باید بدانیم که هنوز در میانه نبرد هستیم و آتش‌بس به معنای پایان دشمنی‌ها نیست؛ لذا آمادگی ما در سنگر دانشگاه باید همیشگی باشد.»

تجلیل از نقش پیشگام دانشگاه بین‌المللی مذاهب در تبیین تحولات

وی با تأکید بر رسالت دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی در شرایط حساس، افزود: «وقوع این حوادث، کل جهان اسلام، نظام داخلی و بین‌الملل را تحت تأثیر قرار داد. در چنین شرایطی، حوزه دانش و پژوهش وظیفه دارد با ارائه تحلیل‌های صحیح، جامعه را از سرگردانی در انبوه داده‌های متناقض نجات دهد. دانشگاه ما باید کنشگری فعال در عرصه آگاهی‌بخشی و معرفت‌افزایی باشد.»

رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی ضمن تقدیر ویژه از معاونت‌های فرهنگی و بین‌الملل، عملکرد دانشگاه را در مقایسه با سایر نهادهای دانشگاهی و بین‌المللی، «پیشگام» توصیف کرد و گفت: «در حالی که بسیاری از مراکز در ایام جنگ دچار رکود شده یا فعالیت‌های آموزشی و… خود را متوقف کرده بودند، دانشگاه ما در عرصه‌های بین‌المللی و فرهنگی با قدرت به فعالیت خود ادامه داد. رصد فعالیت‌های دستگاه‌های همسو نشان می‌دهد که دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی در صف اول کنشگری و تبیین واقعیات قرار داشته است.»

وی استمرار آموزش‌های مجازی و پویایی بخش‌های مختلف از جمله؛ توسعه منابع، پژوهشی و مراکز استانها را از نقاط قوت دانشگاه در روزهای بحرانی برشمرد و از مجاهدت‌های کارکنان و اساتید در مسیر حفظ انسجام علمی و فرهنگی کشور تشکر کرد.

تقدیر از «سنگربانان دانشگاه» در روزهای سخت جنگ و تأکید بر استمرار کنشگری علمی و فرهنگی

دکتر فلاح‌زاده در بخش دیگری سخنان خود در آیین تجلیل از کارکنان فعال در ایام جنگ رمضان، با تمجید از فداکاری کسانی که در سخت‌ترین شرایط، محیط دانشگاه را رها نکردند، اظهار داشت: «در روزهایی که آسمان شهر ناامن بود و سکوتی سنگین بر خیابان‌های اطراف حاکم شده بود، همکاران شریف حراست با ایثارگری مثال‌زدنی، سنگر دانشگاه را حفظ کردند. این عزیزان در حالی که خود و خانواده‌هایشان در معرض اضطراب بودند، با ماندگاری در پست‌های خود، امنیت این نهاد علمی را تضمین کردند که این نقش‌آفرینی حقیقتاً شایسته عالی‌ترین تقدیرهاست.»

وی همچنین به روحیه داوطلبانه برخی از کارکنان اشاره کرد و گفت: «برخی از همکاران ما به صورت خودجوش و داوطلبانه برای یاری رساندن به بخش‌های حفاظتی اعلام آمادگی کردند تا فرصت رسیدگی به خانواده‌ها برای سایرین فراهم شود. این حس مسئولیت‌پذیری، همان الگویی است که باید در سازماندهی نیروها برای شرایط بحرانی مد نظر قرار گیرد تا در زمان حوادث غیرمترقبه، هیچ بخشی دچار حیرانی و سرگردانی نشود.»

انتظار کنشگری بیشتر از اهالی قلم و اندیشه

دکتر فلاح‌زاده در عین تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته، خطاب به جامعه نخبگانی دانشگاه خاطرنشان کرد: «هرچند گام‌های ارزشمندی برداشته شد واساتیدی داوطلبانه دست به قلم شدند اما انتظار من از صاحبان قلم، اندیشه و پژوهش در این دانشگاه بین‌المللی بیش از این‌هاست. وظیفه اصلی ما پس از آموزش، حضور فعال در عرصه رسانه و تولید محتوای علمی برای تبیین حقایق است. اگرچه درگیری‌های شخصی و آسیب‌های ناشی از جنگ برای همگان وجود داشت، اما دانشگاه باید با تمام توان علمی خود به روشنگری، تبیین، روایت سازی، آگاهی بخشی درخصوص نیازهای فکری جامعه بپردازد.»

در پایان این مراسم، با اهدای هدایایی از مدیران و کارکنان بخش‌های بین‌الملل، فرهنگی، روابط عمومی، حراست، و همچنین اعضای هیئت علمی که در ایام جنگ رمضان با نوشتار و فعالیت‌های خودجوش خود به آگاهی‌بخشی جامعه کمک کرده بودند، به صورت ویژه تجلیل شد. رئیس دانشگاه تأکید کرد که با توجه به تداوم شرایط حساس، برنامه‌ریزی‌ها برای آمادگی همه‌جانبه دانشگاه در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی و خدماتی با قوت ادامه خواهد یافت.

