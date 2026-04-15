«گوزنهای اتوبان» به اکران آنلاین رسید
اکران آنلاین فیلم سینمایی «گوزنهای اتوبان» که به نقد تأثیرات مخرب شبکههای اجتماعی و میل افراطی به دیدهشدن میپردازد، در نمایش خانگی آغاز شد.
به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «گوزنهای اتوبان» به کارگردانی و تهیهکنندگی ابوالفضل صفاری، که از آثار چهلوسومین دوره جشنواره فیلم فجر به شمار میرود، از چهارشنبه ۲۶ فروردین، در فیلیمو، اکران شد. این فیلم با کسب ۹ نامزدی در بخشهای مختلف و دریافت ۳ سیمرغ بلورین، مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفت.
در این سینمایی، بازیگرانی چون الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری و بهنوش بختیاری به ایفای نقش پرداختهاند و پیمان قاسمخانی نیز در آن حضور دارد.
«گوزنهای اتوبان» با نگاهی انتقادی، به تأثیرات شبکههای اجتماعی بهویژه اینستاگرام بر زندگی آدمها میپردازد و روایتگر سقوط تدریجی انسان واقعی در برابر هویت مجازی است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: « عابس، پیک موتوری یک مرغ سوخاری است. در بیکاری بعد از ظهری، او با همکارانش در حال بازی بیست و یک هستند. در این بازی آنها به جای ورق، پلاک ماشین های عبوری را می خوانند. در حالیکه عابس روی ته مانده پولش شرط بسته، ماشینی رد می شود که پلاکش خوانده نمی شود. تکلیف این بازی باید روشن شود...!»
این فیلم با ترکیب مؤلفههایی چون هیجان، عشق و انتقام، تلاش دارد تصویری ملموس از بحران هویت در عصر شبکههای اجتماعی ارائه دهد و از همین رو، به یکی از آثار بحثبرانگیز و قابلتأمل جشنواره امسال تبدیل شده است.