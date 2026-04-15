به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شیدا، «گل سنگ» عاشقانه‌ای تازه از پلتفرم شیدا است که ابراهیم ایرج‌زاد کارگردانی و زینب تقوایی تهیه‌کنندگی آن را برعهده‌ دارند و به‌زودی از پلتفرم شیدا پخش خواهد شد.

شیدا با ادامه مسیر خود در جهت تولید و انتشار آثار درام و در راستای ایجاد پویایی و احترام به مخاطبان شبکه نمایش خانگی، پخش سریال جدید «گل سنگ» را در کنداکتور خود قرار داده است.

همچنین با نزدیک شدن به انتشار این اثر، پوستر رسمی آن نیز با طراحی روح‌الله مختاری رونمایی شد.

ابراهیم ایرج‌زاد ساخت آثاری چون «تابستان داغ»، «عنکبوت» و «شوهر ستاره» در کارنامه خود دارد و در نخستین حضور خود در نمایش خانگی قصه‌ «گل سنگ» را مقابل دوربین برده‌است. فیلمنامه این سریال را پیام کرمی و ابراهیم ایرج‌زاد نوشته‌اند.

مهتاب کرامتی، مهدی حسینی‌نیا، الناز ملک، امیر نوروزی، علیرضا ثانی‌فر، فاطمه مسعودی‌فر، مهدی قربانی، مهرو نونهالی، روح‌اله زمانی و با معرفی شریان زارع بازیگران اصلی هستند که در «گل سنگ» ایفای نقش می‌کنند.

