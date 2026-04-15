تیزر بهشت تبهکاران منتشر شد
همزمان با اکران فیلم بهشت تبهکاران تیزر فیلم منتشر شد.
به گزارش ایلنا، بهشت تبهکاران به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و تهیهکنندگی کنندگی فتحالله جعفری جوزانی و علی قائممقامی هم اکنون در سینماهای کشور در حال نمایش است
تیزر توسط یوسف بخشایش ساخته شده است.
این فیلم با مضمونی تاریخی از سال ۱۳۲۹ سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئهای شوم میشود.
برخی عوامل فیلم عبارتند از: مدیر فیلمبرداری امیر کریمی، فیلمنامه مسعود جعفری جوزانی، فرید مصطفوی، تدوین مهدی حسینی وند، موسیقی فردین خلعتبری، طراح صحنه و لباس اصغر نژادایمانی، ،طراح چهره پردازی مهین نویدی، صدابردار آرش برومند، صداگذاری محمود موسوی نژاد، عکس علی نیک رفتار، تصحیح رنگ: نوید منصور قناعی
بازیگران فیلم: امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی جم، علیرضا جلالی تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی، دانیال عباسی و فتح الله جعفری جوزانی