انیمه درخواست فرستادن موشک صورتی به تلاویو منتشر شد

به گزارش ایلنا، انیمه کوتاه درخواست یک دختر کوچک از فرمانده هوافضای سپاه برای فرستادن موشک صورتی به تلاویو منتشر شد.

در روزهای سخت و سنگین جنگ که خبر از ویرانی و سوگ پر بود، خبری ساده اما عمیقاً تأثیرگذار در فضای مجازی و رسانه‌ای ایران منتشر شد. دختربچه‌ای با چهره‌ای معصوم و چشمانی پر از امید، درخواستی عجیب اما صمیمانه از فرمانده نظامی کشورش داشت. او از فرمانده نیروی هوافضای سپاه خواست تا تل‌آویو را با موشکی صورتی هدف قرار دهد.

این درخواست که در ابتدا شبیه یک آرزوی کودکانه به نظر می‌رسید، بازتابی از نسل جدیدی از مقاومت بود؛ نسلی که در سایه جنگ، از حقیقت و دفاع از میهن خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

ساعاتی بعد، خبری منتشر شد که تیتر رسانه‌های جهان را به خود اختصاص داد: سپاه پاسداران درخواست این دختربچه را اجابت کرد. تصاویری از موشکی با بدنه صورتی رنگ منتشر شد که روی آن به فارسی نوشته شده بود: «پاسخی به درخواست دختر کوچک انقلابی.»

این اقدام که از سوی برخی رسانه‌های غربی به عنوان «حرکتی تبلیغاتی» تعبیر شد، در واقع روایتی تازه از ایستادگی در برابر دشمن بود. این موشک صورتی نمادی از این حقیقت بود که در این نبرد نابرابر، ملتی از پیر و جوان و حتی کودکان، برای دفاع از ارزش‌های خود صف‌آرایی کرده‌اند. این دختربچه، صدای نسلی بود که حاضر نیست در برابر قلدری‌ها سکوت کند و پیام او به دشمن این بود که «حتی کودکان ما از آرمان‌هایشان دست بر نمی‌دارند.

