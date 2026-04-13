به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور: جلسه اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت دهه کرامت صبح روز یکشنبه ۲۳ فروردین در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به صورت حضوری و (برخط) برگزار شد.

این جلسه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «علی ملانوری» مدیر اجرایی و هماهنگی برنامه‌های ستاد مرکزی دهه کرامت، مشاور وزیر فرهنگ و رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «کمال الدین خداداده» معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و نمایندگان اعتاب مقدس و سازمان‌ها و نهادهای عضو در این ستاد برگزار شد.

در بخش ابتدایی این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین خداداده خطاب به اعضای حاضر در جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت دهه کرامت گفت: شما میدان داری کردید و حضور مردم را قدردان بودید و مطالب مرتبط با جهاد تبیین در میدان را ارائه کردید که جای دارد در این مجال از همگی قدردانی کنم؛ اما امسال دهه کرامت رنگ و بوی خاصی دارد؛ شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از هموطنان در ایام اخیر رخ داد.

معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: انشاالله بعد از شهادت امام صادق (ع) شاهد شور و شوق دهه کرامت خواهیم بود، ضمن اینکه با توجه به اتفاثات اخیر امروز قدرت جدیدی به نام مردم ایران ظهور کرده و جهانیان آن را نظاره کردند، قدرتی که با هیچ ابزار و سلاح و موشکی نمی‌توانند آن را از بین ببرند.

بر پایه این گزارش: در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز به ویژه قائد عظیم الشأن امت که با شهادت خود به حکمرانی دینی و روحانیت دینی و به انسانیت و کرامت، فخر و عظمت بخشید، اظهار کرد: همه آنچه که امروز شاهدیم به برکت خون ایشان است که رستاخیزی از انسان‌ها را میان انسان‌های آزادی خواه به ویژه مردم ایران برانگیخت چنانکه میبینیم مردم هر شب در خیابان‌ها برای پشتیبانی از آرمان‌های نظام و انقلاب اسلامی حضور دارند.

مدیر اجرایی و هماهنگی برنامه‌های ستاد مرکزی دهه کرامت افزود: امسال برگزاری دهه کرامت متأثر از حال و هوای این ایام است، اما آنچه که برای ما اهمیت اصلی و اساسی را داراست حضور مردم در میدان است و در این میان آنچه که به این حضور بعد از گذراندن ایام شهادت حضرت امام صادق (ع) طعم و رنگ می‌دهد وارد شدن به فضای جشن‌های دهه کرامت و آمیخته شدن آن با روحیه حماسه و پشتیبانی از رزمندگان و بیعت با رهبر انقلاب است و لذا دهه کرامت امسال بسیار خاص است.

وی گفت: به نظر می‌رسد که تکریم شهدا و سیدالشهدای انقلاب از محورهای اصلی در دهه کرامت امسال است؛ از سوی دیگر در پیامی که مقام معظم رهبری در آستانه نوروز صادر کردند تلاش‌های فراوانی متعاقب آن انجام شد؛ (پویش اول خانه شهدا) بود که البته منفعت و سود برگزاری این جلسات را در اولین گام کسانی می‌برند که در این جلسات حضور می‌یابند واگرنه که شهدا فیض خود را برده اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری تصریح کرد: مسأله دیگر خدمت کریمانه و مواسات است، یعنی اگر مردم صدماتی از ناحیه جنگ به زندگی شخصی و کار و درآمد خود داشتند باید در این ایام در راستای رفع و دستگیری از مردم بیش از سال‌های قبل تلاش کنیم؛ البته که اعتاب مقدس برنامه‌های مختلفی برای خدمت کریمانه داشته و دارند اما شرایط این ضرورت را دوچندان کرده است که سایر سازمان‌ها و موسسات خیریه نیز حضور گسترده‌ای در این عرصه داشته باشند.

مدیر اجرایی و هماهنگی برنامه‌های ستاد مرکزی دهه کرامت ادامه داد: اما پویش دیگری که در پیام مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت (پویش نهال امید) و با محوریت کاشت نهال مثمر بود که در راستای لبیک به منویات ایشان و اجرای این پویش؛ در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور نیز پویش «نهال امید در سایه‌سار مسجد» با هدف کاشت دو میلیون نهال در سراسر کشور آغاز شد، این قبیل طرح‌ها از مواردی هستند که روح امید و نشاط را در جامعه گسترش می‌دهند و از سوی دیگر گامی در راستای اجرای سفارش اهل بیت (علیهم‌السلام) محسوب می‌شوند.

وی گفت: مسأله دیگری که در مورد دهه کرامت باید بیش از پیش مورد توجه باشد بحث اماکن مذهبی و بقاع متبرکه است به ویژه که یک روز در این دهه به عنوان امامزادگان عظیم الشأن است؛ در نتیجه نباید از این مسأله غفلت شود، از سوی دیگر مساجد از ابتدای جنگ و بعد از جنگ و خاصتا در سال گذشته خوش درخشیدند بنابراین نباید از نقش مساجد غفلت شود بلکه باید به این جایگاه و نقش توجه مضاعفی شده و برنامه‌های مساجد در دهه کرامت منظم شود؛ از یک سو مسأله عبادات معنوی در مسجد را داریم و مسأله آماده‌سازی دسته‌جات برای حضور در خیابان‌ها؛ همچنین آذین‌بندی و عیدانه این دهه که البته باید آمیخته‌ای با سوگ عظیم اخیر باشد و از سوی دیگر توجه و پاسداشت به این پیروزی‌های شگرف باشد.

حجت الاسلام و المسلمین ملانوری تصریح کرد: تاریخ را عملکرد امروز ما شکل می‌دهد، اینکه امام راحل در وصیت نامه الهی سیاسی خود، مردم ایران را افضل از مردم عهد رسول الله را می‌دانستند یک تعارف بین امام (ره) و امت نیست، این مشارکت‌ها و حضورهاست که مورد توجه است، در این ایام حتی برخی خانواده‌ها همزمان به مقام رفیع شهادت رسیدند و نکته اینجاست که برخی خانواده‌های شهدا در کنار عظمت این شوک در تعهد به ولایت و آرمان‌های دینی مثل کوه ایستادند؛ در نتیجه در این ایام باید برای این پیروزی‌های شگرف بزرگداشت بگیریم و قطعا بهترین فرصت دهه کرامت است، در نتیجه علاوه بر سوگواری و خون‌خواهی خون قائد شهید امت که باید یک میراث برای ما باشد، باید در ایام دهه کرامت وارد برپایی مراسم بزرگداشت برای پیروزی‌های کسب شده در این ایام شویم.

مدیر اجرایی و هماهنگی برنامه‌های ستاد مرکزی دهه کرامت ادامه داد: امسال با اجماع و اتفاق نظر و همکاری اعتاب مقدس؛ شعار دهه کرامت امسال رسماً تحت عنوان (ایران امام رضا؛ مقتدر، متحد و پیروز) اعلام می‌شود.

وی گفت: به اعتماد تجربه طولانی در بیش از دو دهه فعالیت دهه کرامت و تلاش‌های علمی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ معتقدیم که اجرای برنامه‌های نوآورانه برایمان مشکل نیست پس باید از فرصت استفاده کنیم.

در ادامه «حمید نیلی» معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور اظهار کرد: مجموعه فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری با همکاری قرارگاه ملی مسجد را در این ایام پیگیر هستیم و امیدواریم که بتوانیم با همت دبیرخانه دهه کرامت بسته_ برنامه‌ای که برای این ایام داریم به استحضار ملت شریف ایران برسانیم تا جلب مشارکت آحاد مردم را نیز داشته باشیم.

در ادامه حجت‌الاسلام مقدمی، نماینده آستان مقدس حضرت معصومه (س) در این جلسه به برخی فعالیت‌های پیش بینی این آستان در دهه کرامت اشاره کرد و گفت: در این ایامی که گذشت مردم میدان دار شده و رهبری جامعه را عهده دار بودند، در این چهل روز حضور مردم را کف خیابان‌ها به شکلی ملموس دیدیم خصوصا میدان داری و پرچم داری دختران و بانوان و این مسأله را همه اذعان می‌کنند که نسبت جمعیت دختران و بانوان از همه اقشار و طیف‌های فکری با وحدتی مثال زدنی قابل توجه بود؛ شکی نیست پیروزی نهایی که در این ایام نصیب مردم شد از یک سو پشتوانه‌اش با بانوان و دختران بود.

وی گفت: ما در حرم حضرت معصومه (س) معتقدیم که این آستان مقدس پایگاهی بسیار مهم در راستای تغییر سبک زندگی دختران و بانوان بوده و ظرفیت‌های فراوانی دارد که با همکاری و همگرایی دیگر نهادها و دستگاه‌ها در زمینه‌های فرهنگی امکان جریان‌سازی ملی و بین‌المللی دارد؛ لذا در ویژه‌برنامه امسال به دختران شهدا و خانواده‌های شهدا که مورد تاکید رهبری بود توجه داریم، همچنین توجه به دختران دانشجو، دختران شهید؛ بنابراین برنامه‌هایی در این راستا تدارک دیده‌ایم؛ همچنین با توجه به اینکه هر سال خادمان حرم مطهر حضرت معصومه (س) مهمان می‌شوند و با خانواده شهدا، امدادگران و رزمندگان دیدار می‌کنند این سلسله برنامه‌ها به شکل ویژه‌ای مورد توجه خواهد بود؛ نکته دیگر حضور موکب‌های اعتاب از جهان اسلام خصوصا محور مقاومت در حرم مطهر است که در تهران هم شاهد حضور این موکب‌های همدلی بین المللی بودیم، همچنین به رسم هر سال به ادعیه و مناجات نیز توجه ویژه داریم.

در ادامه این جلسه برنامه بسیج جامعه زنان تشریح و از جمله به برگزاری اجتماع «دختران ایران زمین» اشاره شد که با توجه به شرایط استان‌ها در طول روز برگزار می‌شود و اگر شرایط فراهم نبود ذیل اجتماعات شبانه خواهد بود، همچنین از دیگر برنامه‌ها در این بسته، نامگذاری موکب‌های میدانی با عنوان «دختران حضرت معصومه» یا «دختران امام رضا (ع)»، برگزاری پویش (از دختران ایران به فرماندهان میدان) یاد شد؛ همچنین سرکشی از خانواده شهدای اخیر به ویژه خانواده‌های دختران شهیده از دیگر فعالیت‌های بسیج جامعه زنان مطرح شد؛ ضمن اینکه برنامه ویژه نیز برای دختران میناب نیز بسیج جامعه زنان تدارک دیده شده است؛ همچنین قرائت بیانیه، رجزخوانی دختران در فضای نماز جمعه در استانها و شهرستانها توسط دختران شهدا یا دختران نخبه نیز در دستورکار بسیج جامعه زنان در دهه کرامت خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: در ادامه «نعیمه ذوالفقاری» مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در مورد برنامه‌های این معاونت اظهار کرد: در مورد روز دختر امسال با توجه به آنچه که رخ داد تمایل بر این است که فعالیت‌ها با شعار «دخترم افتخار ایران» اجرا شوند؛ محوریت برنامه‌ها نیز در استان قم است، همچنین تجمعی نیز در حرم مطهر حضرت معصومه (س) داریم به گونه‌ای که محور تجمع در سطح کشور با قم باشد که در این راستا دستورالعملی به همه استانداران ابلاغ شده است؛ از سوی دیگر ذکر مناقب حضرت معصومه (س) به عنوان دختر تراز، تکریم از شهدا، یادبود قائد شهید امت از دیگر فعالیت‌هاست، همچنین در تلاش هستیم تا میزبان خانواده شهدای میناب در قم باشیم.

ذوالفقاری گفت: همچنین میزهای خدمت تحت عنوان میزهای مشاوره به خانواده نوجوانان، تدارک دیده ابم و امیدواریم که بتوانیم مشاوره با محوریت روابط پدر و دختر داشته باشیم، همچنین تجلیل از دخترانی که در این چهل روز در هلال‌احمر و سایر میادین فعال بودند نیز در دستور اقدام است.

در ادامه «فاطمه حیدری» مدیر کل امور بانوان استانداری قم که به صورت (برخط) در جلسه حضور داشت، با بیان اینکه نباید از شخصیت حضرت معصومه (س) به سادگی عبور کرد، گفت: قم تنها شهری است که بر محوریت یک بانو و هویت دخترانه شکل گرفته است؛ پس محتوایی که در ایام دهه کرامت ارایه میشود باید بر محور شخصیت حضرت معصومه (س) باشد، ضمن اینکه اگر برای دختران این مسأله را تبیین کنیم که حول محور یک دختر یک شهر شکل گرفته است بسیار فضا به سمت نواندیشی می‌رود به ویژه که تحلیل کنیم که این رویکرد و اتفاقی زمانی رخ داد که هیچ اینترنتی و فضای مجازی در کار نبود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر باید برای تجمعات شبانه برنامه‌ریزی کنیم و برای دختران کنش تعریف کنیم، به نظرم دهه کرامت بهترین فرصت است به ویژه برای شناسایی دخترانی که میدان دار بودند و علم را بلند کردند، بودجه فرهنگی نداشتند اما کنش متفاوتی داشتند.

در ادامه این جلسه «رضا معممی مقدم» مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار کرد: دهه کرامت نقشه راه تمدنی است و به ما می‌گوید دهه کرامت خریدنی نیست بلکه ساختنی است؛ وقتی میگوییم امام رضا (ع) عالم آل محمد بود، بسیار نکته قابل توجهی است. این کرامت است که دیپلماسی ما را حفظ کرد و تن به زور نداد، لذا درخواست میکنم که رسانه ملی توجه کند که بین کرامت و علم و میدان ارتباطی برقرار کند.

وی افزود: مسأله دیگر در ایام دهه کرامت، درمانِ ارزان‌قیمت مردم است، در آستان‌ها استراتژی ما در دهه کرامت این است که از صحن به صف بیاوریم به ویژه که باید به دو هزار بقعه محتوای تولیدی را برسانیم. باید سخنرانی‌های ایستا را که در بقعه متکلم وحده‌اند به کنار اجتماعات بیاوریم و آن را تبدیل به روایت‌گری و نقالی کنیم.

معممی مقدم گفت: جشن مذهبی باید تبدیل به حماسه عمومی و ایستادگی شود؛ ایستگاه‌های شبانه با نمادهای بقاع متبرکه برای مردم آرامش بخش است چراکه مردم در هر حال با اضطراب مواجه هستند، باید تبیین شود که جنگ ما برای حفظ کرامت انسانی است؛ نکته بعدی حضور تولیت‌های آستان‌های مقدس در میادین است، از سوی دیگر ائمه جماعات بیش از گذشته در دهه کرامت حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر حضور هیات امنای بقاع میان خانواده‌های جنگ رمضان و بردن تبرک برای آنان، بیانیه دبیرخانه آستان‌های مقدس نیز اهمیت دارد ضمن اینکه پرتال راسخون نیز تولیدات مجازی دارند، همچنین بسته معیشتی قرار دوازدهم را نیز برای نیازمندان تدارک دیدیم.

در ادامه مهدوی منش، نماینده مجمع جهانی اهل بیت (ع) در ستاد مرکزی بزرگداشت دهه کرامت گفت: نمود جنگ ما در عرصه بین‌المللی مهم است، اکنون روایت‌هایی که نسبت به جنگ می‌شود با تحریف شدیدی در رسانه‌های خارجی مواجه است، پیشنهاد من تولید محتوا و تولید کلیپ‌های تاثیرگذار است، باید گفتمانی را ایجاد کنیم که افکار عمومی دنیا نگاهشان به بحث کرامت عمومی و خشونت جنگی متفاوت شود.

وی افزود: باید انرژی و ظرفیت خود را جمع کنیم و با نگاه امام رضا (ع) و با بلندگوی رسانه با تولید کلیپ‌ها از ستاد دهه کرامت اقدام کنیم.

در ادامه حجت الاسلام «حسین ملک مکان» رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس، با اشاره به برنامه‌های آستان حضرت احمد بن موسی (ع) گفت: تجمعات مختلفی پیش بینی شده است و قرار است که اجتماع بزرگ بانوان با رویکرد بیعت با ولایت برگزار شود؛ همچنین اجتماع بزرگ دانش آموزان به یاد دانش‌آموزان شهید میناب نیز در دستور کار است؛ از سوی دیگر در شب میلاد حضرت احمد بن موسی (ع)، اجتماع محوری در جوار حرم مطهر شاهچراغ با رویکرد اعلام بیعت مردم استان و شهر شیراز با مقام معظم رهبری در صورت شرایط مناسب برگزار می‌شود، همچنین خدام شاهچراغ در این ایام با خانواده شهدا دیدار می‌کنند، از سوی دیگر یک سری اقدامات در راستای کمک به آسیب دیدگان جنگ رمضان خواهیم داشت.

در ادامه حجت‌الاسلام «غلامرضا تقی زاده» مسوول امور استان‌های قرارگاه ملی مسجد اظهار کرد: من پنج سال به عنوان روحانی کاروان‌های زیر سایه خورشید بودم، بحث محوری من این بود که تلاش این باشد که کاروان‌ها را به گونه‌ای گسترش دهیم که همه ذیل فعالیت‌های این کاروان‌ها احساس کنند که در حرم‌های شریفه هستند به ویژه که کاروان‌های زیر سایه خورشید رویکرد بین‌المللی دارند.

وی گفت: تلاش ذاتی مساجد این بود که حال و هوای معنوی را بیشتر در مساجد بدمند چون مساجد پرچم دار مواساتی محله هستند، با برنامه ریزی که مساجد در اجتماعات دارند و توجه اهالی به مسجد، می‌توان خاطرات شهدایی که در این ایام به شهادت رسیدند را مطرح کرد. ضمن اینکه می‌توان در این ایام با تأثیر از دهه کرامت به جریان مواسات در محلات کم برخوردار توجه مضاعفی داشت.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین خداداده اظهار کرد: دو نوع برنامه را باید پیش ببریم؛ یکی تولید محتوا است که باید فاخر باشد و بخشی از آن نیز در کمیته محتوایی آستان مقدس حضرت معصومه (س) انجام شده است و بخش دیگری نیز باید به اقتضا زمان منتشر کنیم؛ مسأله بعد حضور مردم در جشن‌های دهه کرامت و حضور در میادین به ویژه با تاکیدی است که مقام معظم رهبری داشتند، در حال حاضر در سه هزار نقطه کشور هر شب اجتماع برگزار می‌شود.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری گفت: آنچه که برای همه قدر مسلم است و مکرر اشاره شده این است که مسیر دهه کرامت امسال را در حال و هوای حماسه مردم ایران مطرح کنیم و شاید ضرورت داشت باشد که نو به نو ابلاغیه‌هایی را داشته باشیم، ما در مسیر حماسه مردم ایران حرکت میکنیم.

مدیر اجرایی و هماهنگی برنامه‌های ستاد مرکزی دهه کرامت افزود: از سوی دیگر بعد از سالروز شهادت امام صادق (ع) باید اولین ابلاغیه ستاد مرکزی بزرگداشت دهه کرامت را داشته باشیم، قله‌های این ایام ولادت حضرت معصومه (س)، روز بزرگداشت امامزادگان، روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی (ع) و در نهایت ولادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) است، لذا از کلیه اعضا درخواست میکنیم که بتوانند روزانه و متناسب با تحولات ابلاغیه داشته باشند.

