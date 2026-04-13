دو انتصاب جدید در رادیو
معاون صدای رسانه ملی با صدور دو حکم جداگانه، سرپرست شبکه سلامت و سرپرست دفتر معاونت صدا را منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، در احکامی جداگانه پیام امیری را به عنوان سرپرست شبکه رادیویی سلامت و ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر معاونت صدا منصوب کرد.
بر اساس حکم صادره، پیام امیری با توجه به تعهد و تجارب ارزشمند خود در رسانه ملی، مسئولیت هدایت شبکه سلامت را بر عهده گرفته است. در این حکم بر بهرهگیری از ظرفیت اندیشکدهها و مؤسسات پژوهشی، امیدآفرینی در جامعه از طریق معرفی پیشرفتهای حوزه پزشکی، تعامل با نهادهای سلامتمحور و توسعه قالبهای نوین برنامهسازی از جمله تولید پادکستهای تخصصی تأکید شده است. همچنین استفاده هوشمندانه از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، تقویت نهاد خانواده و سبک زندگی ایرانی-اسلامی، و چابکسازی ساختار شبکه از دیگر محورهای مورد انتظار عنوان شده است. پهلوانیان همچنین از زحمات دکتر نهضت باهنر در دوره تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
در حکم دیگری، ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر معاونت صدا منصوب شد. در این حکم بر تعامل سازنده و مستمر با مدیران ستادی، شبکههای رادیویی و همکاران و نیز ساماندهی امور محوله در حوزه دفتر معاونت تأکید شده است.
معاون صدا در پایان هر دو حکم، توفیق روزافزون این مدیران را در پیشبرد اهداف سازمان و تحقق مأموریتهای محوله از خداوند متعال خواستار شده است.