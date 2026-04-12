چرا دستگیری جاسوسها از یک عملیات نظامی هم مهمتر است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که جنگ، همه ابعاد زندگی یک ملت را دربرمیگیرد، یکی از پیچیدهترین و در عین حال حیاتیترین عرصهها، نبرد اطلاعات و امنیت است. دشمن تنها در میدان نبرد تن به تن با سربازان روبرو نمیشود، بلکه سالها پیش از آغاز جنگ، شبکههای جاسوسی و نفوذ خود را در لایههای مختلف جامعه گسترش میدهد. اما در میانه آتش جنگ، یکی از مؤثرترین راهکارها برای حفظ انسجام ملی و کاهش التهاب روانی، معرفی جاسوسها و عوامل نفوذی به مردم است؛ آن هم پس از آنکه اطلاعات آنها از نظر امنیتی کاملاً تخلیه شده و خطری متوجه عملیاتهای جاری نباشد.
چرا افشای جاسوسها در جنگ اهمیت حیاتی دارد؟
در نبردهای امروز، که آن را «جنگ ترکیبی» مینامند، سلاحها تنها موشک و بمب نیستند؛ اطلاعات نادرست، شایعهپراکنی و تضعیف اعتماد عمومی از مهمترین ابزارهای دشمن برای فروپاشی یک نظام از درون است. در چنین شرایطی، ذهن مردم آماج حملات بیامانی است که از هر سو آنان را احاطه کرده است. شایعاتی که «فلان مقام فرار کرده»، «فلان مرکز حساس بمباران شده» یا «گروههای داخلی در حال مذاکره با دشمن هستند»، به سرعت در فضای مجازی پخش میشود و امنیت روانی جامعه را نشانه میگیرد. در این میان، معرفی عوامل جاسوسی که توسط سامانههای امنیتی کشور دستگیر شدهاند، مانند چراغی است که در دل تاریکی شایعات روشن میشود. این کار چند هدف اساسی را دنبال میکند:
نخست: خنثیسازی جنگ روانی دشمن. دشمن همواره سعی میکند این باور را القا کند که «نظام از درون پوسیده است و هیچکس قابل اعتماد نیست». افشای جاسوسها و محاکمه علنی آنان (پس از اتمام مراحل اطلاعاتی) نشان میدهد که نظام هوشیار است و اجازه نفوذ به هیچ فرد خائنی را نمیدهد. این اتفاق، نه تنها باعث یأس دشمن میشود، بلکه امید و آرامش را به مردم بازمیگرداند؛ زیرا میبینند که دستگاههای امنیتی فعالانه در حال پاکسازی هستند.
دوم: افزایش سواد امنیتی و هوشیاری عمومی. وقتی تصویر و پرونده یک جاسوس منتشر میشود، مردم یاد میگیرند که روشهای نفوذ دشمن چیست. به عنوان مثال، هشدارهای اخیر افبیآی درباره استفاده از تلگرام برای جاسوسی سایبری توسط برخی کشورها، نشان میدهد که آگاهی عمومی چگونه میتواند از نفوذ دشمن جلوگیری کند. در ایران نیز معرفی عوامل نفوذی مرتبط با شبکههای معاند مانند «ایران اینترنشنال» به مردم میفهماند که کدام جریانها در خدمت دشمن هستند و چگونه باید از دام آنها پرهیز کرد.
سوم: تقویت حس عدالت و پاکسازی اجتماعی. در شرایط جنگ، مردم نیاز دارند بدانند خون شهدا و فداکاریهای آنان هدر نمیرود. دیدن محاکمه و مجازات جاسوسهایی که با دشمن همکاری میکردند (مانند اعدام جاسوسهای موساد در ایران)، دل مردم را آرام میکند و به آنان اطمینان میدهد که عدالت اجرا میشود و خیانتکاران به سزای اعمال خود میرسند. این احساس امنیت، سرمایه اجتماعی نظام را افزایش میدهد.
با این حال، افشای جاسوسها یک هنر ظریف است و اگر بدون رعایت اصول حرفهای انجام شود، میتواند به عملیاتهای جاری لطمه بزند. تخلیه اطلاعاتی به این معناست که پیش از معرفی یک جاسوس به مردم، باید اطمینان حاصل شود که تمام اطلاعات موجود در اختیار وی، از جمله رمزها، روشهای ارتباطی، نام دیگر عوامل و اطلاعات مربوط به تاکتیکهای دشمن، به طور کامل استخراج و خنثی شده است. در غیر این صورت، افشای زودهنگام ممکن است شبکههای دیگر دشمن را متواری کند یا آنها را به تغییر روشهای خود وادار سازد.
دستگاههای امنیتی کشور تاکنون تعدادی از عوامل مرتبط با شبکه «ایران اینترنشنال» را شناسایی و دستگیر کردهاند و در موارد دیگر نیز افرادی که برای موساد جاسوسی میکردند، پس از طی مراحل قانونی و قضایی، اعدام شدند. این اقدامات میتواند تأثیر بازدارندگی و آرامشبخشی برای جامعه داشته باشد.
جاسوسها، سرمایه از دست رفته دشمن
جاسوسها در زمان فعالیت خود، سرمایههای پنهان دشمن هستند. اما هنگامی که دستگیر میشوند و پرونده آنها به مردم معرفی میگردد، به سرمایههای از دست رفته دشمن بدل میشوند اما ازسویی شناسایی و دستگیری آنها سرمایههایی برای تقویت روحیه ملی و وحدت در کشور است چراکه مردم شاهد هستند که فرزندانش در دستگاههای امنیتی و قضایی هوشیارانه ایستادهاند و اجازه نمیدهند خائنان به امنیت کشور ضربه بزنند.
در میانه جنگ، «امنیت روانی» مردم به اندازه «امنیت نظامی» آنان اهمیت دارد. افشای به موقع و هوشمندانه جاسوسها، یکی از مطمئنترین راهها برای ایجاد این امنیت روانی است. مردمی که بدانند به چه کسانی میتوانند اعتماد کنند و از چه کسانی باید برحذر باشند، در بحرانیترین شرایط نیز پایدار و استوار خواهند ماند، دقیقاً همان گونه که ملت ایران در چهل و هفت سال اخیر ثابت کرده است.