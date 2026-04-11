به گزارش ایلنا، علی طلوعی با تبیین ابعاد خسارات وارده به میراث‌فرهنگی کشور در پی تحولات اخیر، اظهار کرد: هدف‌گیری و بمباران اماکن تاریخی و فرهنگی از سوی متجاوزان آمریکایی-صهیونی، نه‌تنها تعرض به هویت ملی ایرانیان بلکه نقض آشکار و غیرقابل‌توجیه اصول و تعهدات بین‌المللی در حوزه صیانت از اموال فرهنگی در شرایط مخاصمه مسلحانه است.

وی با تاکید بر جایگاه راهبردی میراث‌فرهنگی در بازنمایی هویت تاریخی و تمدنی کشور افزود: ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن است که بخشی از این آسیب‌ها شامل تخریب‌های سازه‌ای، صدمه به تزئینات وابسته، ایجاد ترک‌های عمیق در بدنه بناها و در مواردی آسیب به عناصر شاخص معماری بوده که نیازمند مداخلات فوری، تخصصی و چندلایه در حوزه حفاظت و مرمت است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران با اشاره به آغاز اقدامات میدانی و تخصصی برای مدیریت بحران پیش‌آمده تصریح کرد: تیم‌های فنی و کارشناسی در حال انجام فرآیندهای مستندسازی دقیق، برداشت میدانی آسیب‌ها، اولویت‌بندی مداخلات حفاظتی و طراحی برنامه‌های مرمتی مبتنی بر استانداردهای علمی و بین‌المللی هستند تا از گسترش دامنه خسارات جلوگیری شود.

طلوعی در ادامه با تاکید بر مسئولیت فراملی در قبال صیانت از میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: حفاظت از این آثار تعهدی در قبال میراث مشترک بشری محسوب می‌شود؛ از این‌رو انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط با اتخاذ مواضع صریح، اقدامات مؤثر و سازوکارهای بازدارنده، نسبت به این‌گونه تعرضات واکنش جدی نشان دهند.

وی در پایان با اشاره به برخی از آثار آسیب‌دیده گفت: موزه مقدم، ساختمان وزارت دارایی، کارخانه چیت‌سازی ری، مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، کاخ گلستان، برج آزادی، زندان قصر، مسجد و مدرسه شهید مطهری (سپهسالار)، ساختمان رادیو تهران و خانه مستوفی‌الممالک از جمله بناهایی هستند که در این حملات دچار آسیب شده‌اند.

