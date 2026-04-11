بیش از ۶۸ هزار نفر تحت پوشش بیمه صندوق اعتباری هنر
معاون صندوق اعتباری هنر ضمن ارائه گزارشی نسبت به معرفی فعالان فرهنگی، هنری و قرآنی به سازمان تامین اجتماعی از سایر اقدامات انجام گرفته این مجموعه برای پوشش بیمهای هنرمندان فاقد بیمه گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری، مسلم کریمی معاون صندوق اعتباری هنر ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات بیمه تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ گفت: سه هزار و ۷۹۲ نفر از اصحاب فرهنگ و هنر شامل نویسندگان، روزنامهنگاران، هنرمندان و فعالان قرآنی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند و بدین ترتیب شمار اعضای تحت پوشش بیمه صندوق به ۶۸ هزار و ۵۰۰ نفر رسید.
وی افزود: خدمات بیمه تأمین اجتماعی یکی از اصلیترین خدمات صندوق اعتباری هنر به جامعه فرهنگ و هنر است و با توجه به اهمیت امنیت شغلی فعالان فرهنگی و هنری، تلاش شده است تا بیشترین سطح حمایت در این بخش ارائه شود. بر این اساس با وجود دشواریهای موجود در تأمین منابع مالی و افزایش هزینههای این بخش، رویکرد صندوق همواره حمایت حداکثری از هنرمندان است.
کریمی درباره نحوه ارائه این خدمات توضیح داد: بیمه اعضای صندوق اعتباری هنر با عنوان «بیمه فرهنگ و هنر» در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی ارائه میشود و متقاضیان میتوانند متناسب با خدمات مورد نیاز خود یکی از طرحهای بیمهای با نرخهای ۱۴، ۱۸ و یا بیمه توافقی ۲۷ درصد را انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه صندوق اعتباری هنر بخشی از حق بیمه اعضا را پرداخت میکند، افزود: بر اساس طرح انتخابی بیمهشدگان، صندوق بین ۲۸ تا ۸۳ درصد از مبلغ حق بیمه را تقبل میکند و مابقی توسط عضو پرداخت میشود. میزان این پرداختها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار محاسبه میشود. ضمن اینکه در سال ۱۴۰۵ ماهانه یک میلیون و ۶۹۰ هزار تومان به ازای هر بیمه شده به عنوان سهم پرداختی صندوق هنر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود. بر این اساس پیش بینی می شود سهم پرداختی صندوق به سازمان تأمین اجتماعی برای اعضای بیمه شده در سال ۱۴۰۵ بالغ بر یک هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان باشد.
معاون صندوق اعتباری هنر با بیان اینکه مبلغ پرداختی از سوی بیمه شدگان صندوق اعتباری هنر هرساله براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی تعیین می شود، گفت: حق بیمه حداقل دستمزد اعلام شده در نرخ ۱۲ درصد برای ماههای ۳۱ روزه ۲ میلیون و ۶۱ هزار تومان است که اعضای صندوق از این مبلغ ۳۴۳ هزارتومان را پرداخت میکنند و مابقی مبلغ توسط صندوق برای عضو به تامین اجتماعی پرداخت میشود.
کریمی ادامه داد: در این چارچوب مبلغ ماهانه حق بیمه حداقل دستمزد تأمین اجتماعی در نرخ ۱۴ درصد ۲ میلیون ۴۰۵ تومان برای ماههای ۳۱ روزه اعلام شده است که از این میزان ۶۸۷ هزار تومان را عضو صندوق (سهم فرد) پرداخت می کند و مابقی را صندوق هنر برای عضو متقاضی به تامین اجتماعی پرداخت میکند . در نرخ ۱۸ درصد مبلغ حق بیمه حداقل دستمزد نیز ۳ میلیون و ۹۲ هزار تومان است که اعضای متقاضی این نرخ بیمه مبلغ یک میلیون و ۳۷۴ هزارتومان برای ماه های ۳۱ روزه پرداخت میکنند و مابقی توسط صندوق پرداخت میشود.
وی اظهار کرد: حق بیمه حداقل دستمزد اعلام شده در نرخ بیمه توافقی ۲۷ درصد ۶ میلیون و سی هزار تومان است که اعضای صندوق از این مبلغ ۴ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان را پرداخت می کنند. مبلغ سرانه درمان در سال جاری در حال حاضر ، ۲۳۵ هزار تومان برای هر فرد تعیین شده است که افراد در صورت تمایل و پرداخت می توانند از مزایای آن استفاده کنند.
کریمی درباره تفاوت طرحهای بیمهای نیز توضیح داد: در طرح ۱۲ درصد بیمهشدگان پس از رسیدن به سن بازنشستگی، مستمری دریافت میکنند اما این طرح شامل پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت قبل از بازنشستگی نمیشود. به همین دلیل صندوق اعتباری هنر به اعضا توصیه میکند در صورت امکان از طرحهای ۱۴ یا ۱۸ درصد استفاده کنند که از پوششهای کاملتری برخوردار هستند.
معاون صندوق اعتباری هنر پایان با اشاره به ضرورت پرداخت بهموقع حق بیمه یادآور شد: برای حفظ تداوم پوشش بیمهای و جلوگیری از ایجاد وقفه در سوابق بیمه، لازم است اعضا سهم بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت در موعد قانونی، بیمه فرد از سوی سازمان تأمین اجتماعی متوقف میشود، هرچند امکان برقراری مجدد آن از طریق ثبت درخواست در اپلیکیشن صندوق هنر فراهم است.