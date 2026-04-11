بازسازی زندگی رهبر شهید انقلاب از لحظه تولد تا شهادت
به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی ویدئویی با موضوع از لحظه تولد تا شهادت ایشان در فضای مجازی منتشر شده است.
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