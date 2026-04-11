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بازسازی زندگی رهبر شهید انقلاب از لحظه تولد تا شهادت

بازسازی زندگی رهبر شهید انقلاب از لحظه تولد تا شهادت
کد خبر : 1772116
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به‌ مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی ویدئویی با موضوع از لحظه تولد تا شهادت ایشان در فضای مجازی منتشر شده است.

حجم ویدیو: 17.65M | مدت زمان ویدیو: 00:04:59 دانلود ویدیو

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