سجاد نصرالهی، تهیه‌کننده سینما که فیلم سینمایی «قمارباز» به تهیه‌کنندگی او در اکران نوروزی این روزها بر پرده سینماها است، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: کشور در شرایط خاصی است و طبیعتاً در این شرایط هیچ تهیه‌کننده‌ای حاضر به اکران فیلمش نیست چون با توجه به شرایط عموم جامعه اقبالی به سینما رفتن ندارند و بسیاری از مکان‌های عمومی از جمله سینماها تعطیل هستند.

نصرالهی خاطرنشان کرد: اگرچه همیشه اکران نوروزی به عنوان بهترین زمان برای نمایش فیلم‌ها به حساب می‌آمد امسال می‌توان این زمان را بدترین وقت برای اکران دانست اما ما با توجه به شرایط ویژه کشور که امکان اکران فیلم‌های طنز وجود نداشت و انتخاب‌ها محدود بود و موضوع فیلم «قمارباز» هم با شرایط روز جامعه و کشور ارتباط داشت، پذیرفتیم که این فیلم در این زمان اکران شود.

این تهیه‌کننده تأکید کرد: «قمارباز» به موضوع نفوذ و جاسوسی می‌پردازد و حملات سایبری به بانک‌های کشور می‌پردازد، موضوع نفوذ و جاسوسی در شرایط حاضر یک موضوع مهم برای کشور است. ما از طریق افراد فریب خورده و وطن فروش ضربات بسیاری خوردیم و بسیاری از اقدامات مثل ترورها با کمک همین افراد به نتیجه می‌رسید. تشخیص من این بود که این فیلم می‌تواند درباره این موضوع به مردم آگاهی بدهد و بسیار کمک‌کننده باشد.

وی افزود: به همین دلیل وقتی در این زمان به ما پیشنهاد شد که این فیلم را اکران کنیم ما تصمیم گرفتیم به سهم خود با اکران این فیلم در این شرایط نقشی مثبت داشته باشیم. البته به ما قول داده شد که از طریق تلویزیون این فیلم تبلیغ شود و متأسفانه در شرایط حاضر حتی امکان تبلیغات در فضای مجازی را نداشتیم و بیلبوردی هم برای تبلیغات نداریم.

نصرالهی درباره نقش آگاهی‌بخشی فیلم‌های سینمایی در جامعه، گفت: رسانه همیشه در آگاهی‌بخشی عمومی و خصوصی نقشی موثر دارد. هر رسانه نقش ویژه خودش را دارد، رسانه‌های خبری در اطلاع‌رسانی می‌توانند بسیار تعیین‌کننده باشند اما سینما به عنوان یک رسانه بصری اولویت اصلی‌اش سرگرمی است اما در قالب این سرگرمی می‌تواند نقش آگاهی‌بخشی هم داشته باشد. در نوروز امسال دو فیلم با موضوع جنگ دوازده روزه اکران شده‌اند که فیلم دیگر به شکلی مستقیم به جنگ می‌پردازد و در بُعد نظامی به جنگ می‌پردازد اما «قمارباز» بُعد دیگری را روایت می‌کند که مربوط به مسئله جاسوسی می‌شود و وضعیت یک فرد فریب‌خورده را روایت می‌کند که در خدمت دشمن قرار گرفته است. به نظر من سینما با روایت چنین قصه‌هایی می‌تواند به مردم درباره این مسئله آگاهی بدهد تا کسی فریب دشمن را نخورد و دشمن نتواند افراد را به راحتی به خدمت بگیرد.

این تهیه‌کننده تصریح کرد: «قمارباز» یک فیلم با موضوع امنیتی نیست، شاید قصه آن در بستر یک اتفاق امنیتی شکل بگیرد اما آن را یک فیلم اجتماعی- معمایی و جاسوسی می‌توان دانست. قصه این فیلم بر اساس دو ماجرای واقعی شکل گرفته که در دو جای مختلف رخ داده‌اند. باید بگویم که کلیت قصه واقعی است اما در پردازش شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن در جهت دراماتیک کردن دچار تغییراتی شده باشد.

وی در پایان اظهار کرد: «قمارباز» به هیچ وجه یک فیلم سفارشی نیست، هیچ کمک مالی و غیرمالی از سوی هیچ نهادی در ساخت این فیلم صورت نگرفت و حتی ما درخواست‌هایی برای کمک به تولید داشتیم که هیچ توجهی به آن‌ها نشد. «قمارباز» اینگونه شکل گرفته که آقای بهاری کارگردان این اثر در پشت صحنه یک فیلم، قصه‌ای را از یک نفر می‌شنود، نسبت به آن حساس می‌شود و از او می‌خواهد که این قصه را بنویسد و با وجود اینکه قصه فضایی متفاوت و محدود دارد، کارگردان این اثر به این نتیجه می‌رسد که این قصه و فیلمنامه قابلیت این را دارد که به یک اثر جذاب تبدیل شود و به همین دلیل برای ساخت آن اقدام می‌کند.

انتهای پیام/