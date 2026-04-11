بیشکک میزبان نشست «بررسی ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی» بود
با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان و مشارکت خبرگزاری فارس در آسیای مرکزی، نشست «بررسی ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی» با میزبانی رسمی سفارت ایران در قرقیزستان و با حضور تعدادی از کارشناسان، تحلیگرانی، مورخان، اساتید دانشگاه و خبرنگاران در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، غلامحسین یادگاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان در سخنرانی خود، درباره ویژگیهای شخصیتی کمتر شناختهشده رهبر معظم و شهید انقلاب اسلامی مطالبی را بیان کرد.
به گفته وی، حضرت آیت الله خامنهای متخصص شناختهشدهای در علوم اسلامی - فقه، تاریخ و الهیات بود ضمن این که ایشان علایق زیادی به موضوعات فرهنگی داشتند.
یادگاری تأکید کرد: ایشان به معنای واقعی اهل مطالعه بودند در هنگام مطالعه یادداشت برمیداشت و آنچه را که خوانده بود، دوباره مرور میکرد. علایق معظم له محدود به مضامین اسلامی نبود؛ ایشان از آثار کلاسیک جهان و آثار مکاتب فکری مختلف بهره میبرد.
وی ادامه داد: از جمله نویسندگانی که ایشان آثار آنها را دوباره میخواند، میتوان به ویکتور هوگو، فئودور داستایوفسکی، لئو تولستوی، میخائیل شولوخوف و همچنین نمایندگان سنتهای فکری مارکسیستی و عرب اشاره کرد.
سفیر ایران در قرقیزستان ادامه داد: چنین دیدگاه گستردهای، ایشان را به یک متخصص منحصر به فرد تبدیل کرده بود که میتوانست تقریباً در مورد هر موضوعی گفتوگو کنند.
وی عنوان کرد: شعر جایگاه ویژهای در زندگی ایشان داشت. حضرت آیت الله خامنهای نه تنها درک عمیقی از آثار کلاسیک ادبیات فارسی، خیام، حافظ و سعدی داشت، بلکه خودش نیز شعر میسرود. علاوه بر این، ایشان مرتباً شبهای شعر برگزار میکرد، جایی که نه تنها به اشعار نویسندگان گوش میداد، بلکه نظرات تخصصی نیز ارائه میداد که اغلب حتی شاعران باتجربه را نیز شگفتزده میکرد.
یادگاری ادامه داد: رهبر شهید انقلاب توجه ویژهای به ویژگیهایی مانند معنویت و اخلاص، ترکیب آرمانگرایی انقلابی با عملگرایی و تعهد به منافع مردم و عدالت اجتماعی شد.عبدالرضا سیفی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در قرقیزستان در این نشست، گفت: یکی از برنامههای رایزنی فرهنگی شناساندن ابعاد شخصیتی این رهبر بزرگ به مردم است. کتاب جامعه در خصوص زندگی شهید آیتالله خامنهای به زبان روسی آماده انتشار است که بزودی توسط یکی از انتشاراتهای معتبر قرقیزستان به چاپ میرسد. این کتاب میتواند کمک موثری به شناخت مردم نسبت به شخصیت والای این امام شهید داشته باشد.
«اسن آسوب علی اف» رئیس دانشکده روابط بینالملل و مطالعات شرقی دانشگاه قرقیزستان گفت: شهادت آیت الله خامنهای، بیش از هر چیز، ضایعهای عظیم برای همه مسلمانان است.
وی ادامه داد: شخصیت و نفوذ ایشان هنوز به طور کامل درک نشده است، شاید حتی توسط خود مردم ایران، چه رسد به کشورهای مسلمان، به طور کلی ما تازه اکنون شروع به ارزیابی مجدد و درک دامنه شخصیت ایشان و اهمیت میراث آیت الله خامنهای کردهایم.
اسن آسوب علی اف ادامه داد: من معتقدم که نقش و شهادت ایشان باید در سه بُعد بررسی شود:برای مردم ایران؛ ایشان نمادی از وحدت، مقاومت و رهبری معنوی بود. برای جهان اسلام؛ نفوذ معظم له فراتر از مرزهای ایران گسترش یافت و نمونهای از چگونگی همزیستی مسالمتآمیز رهبری مذهبی و سیاسی را ارائه داد. و از همه مهمتر، ایده اتحاد مسلمانان در یک امت اسلامی بدون هیچ گونه تفرقه یا حذف تضادهای ساختگی. برای کل جهان؛ شخصیت و اقدامات ایشان نه تنها در منطقه، بلکه در سیاست جهانی نیز قابل توجه است و قدرت رهبری مستقل و آگاهانه را نشان میدهد.
وی اظهار داشت: اکنون ما با یک وظیفه مهم روبرو هستیم: درک این تأثیر و درس گرفتن از زندگی ایشان برای تقویت گفتگو، صلح و همکاری در عرصه بینالمللی.
این کارشناس قرقیز افزود: من مطمئن هستم که تأثیر سخنان و اقدامات آیت الله خامنه ای در آینده در دفاع از مظلومان و کسانی که از سیاستهای توسعهطلبانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی رنج میبرند، همچنان تأثیرگذار خواهد بود.
وی در ادامه به موضوع سیاست بینالملل و جایگاه ایران در این عرصه اشاره کرد و افزود: در نظام روابط بینالملل، به نظر من، جایگاه ایران اکنون تا حد زیادی در چارچوب نظام امنیت عمومی و حقوق بینالملل مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و امروز شاهد تولد احتمالی یک ابرقدرت جدید هستیم که رقبا و دشمنان ایران هنوز این را درک نکرده اند.
«دویشون حاجی عبدالدایف»، شخصیت مذهبی و مردمی قرقیز نیز در این نشست به نقش ویژه تمدن ایرانی در توسعه علم و فرهنگ اسلامی اشاره کرد.
وی حدیثی از پیامبر اکرم (ص) را یادآوری کرد که طبق آن: «اگر علم در ستاره ثریا بود، یک ایرانی به آن دست مییافت.»
به گفته عبدالدایف، این جمله به طور نمادین نشان دهنده سهم جهان فارسی در توسعه تفکر اسلامی است. بسیاری از علمای برجسته اسلامی ریشه ایرانی دارند و این نشان دهنده سهم بزرگ تمدن ایرانی در توسعه علوم دینی است.
شرکتکنندگان همچنین در مورد نقش آیت الله خامنهای در تقویت همکاری بین کشورهای اسلامی، حمایت از مردم مظلوم، از جمله فلسطین و مخالفت با اشکال مختلف استعمار و امپریالیسم، به ویژه ایالات متحده، بحث کردند.
همانطور که در طول میزگرد اشاره شد، شخصیت حضرت آیت الله خامنهای در جنبههای سیاسی، فرهنگی و اخلاقی نه تنها بر توسعه ایران، بلکه بر فرآیندهای جهان اسلام و منطقه اوراسیا نیز تأثیر گذاشته است.
«تورسونبای باقر اولو»، چهره سیاسی قرقیز، عضو سابق پارلمان، سفیر سابق در مالزی، گفت: رهبر شهید ایران، حضرت آیت الله سید علی خامنهای، نه تنها در داخل کشور خود، بلکه در منطقه و جهان نیز نقش حیاتی ایفا کرد.
وی ادامه داد: امروزه، غرب مسلمانان را به سنی و شیعه تقسیم میکند و تمام تلاش خود را برای ایجاد اختلاف و تفرقه انجام میدهد. با این حال، دقیقاً رهبر انقلاب اسلامی و سیاستهای ایشان همواره بر وحدت بین مسلمانان تاکید داشتند.
پس از آن، برخی سخنرانان تأکید کردند که چنین رویدادهایی به توسعه گفتوگوی کارشناسی و تقویت همکاریهای بشردوستانه بین قرقیزستان و ایران کمک میکند و همچنین بستری را برای بحث در مورد آینده روابط بینالملل از دریچه میراث ایدئولوژیک یکی از چهرههای سیاسی کلیدی زمان ما فراهم میکند.