سروده جدید افشین علاء خطاب به بحرین/ رفتی عروس قوم عرب باشی - اما شدی عروسک اسرائیل!

افشین علاء شاعر و نویسنده جدیدترین سروده‌اش را منتشر کرد که در آن به شکلی استعاری به موضوع جدایی بحرین از ایران و همراهی حاکمانش با رژیم صهیونیستی پرداخته است.

به گزارش ایلنا، سروده جدید افشین علاء به شرح زیر است:

چون دختر گریخته‌ای از ایل

شد دوری‌ات به مام وطن، تحمیل

گیرم که قوم و خویش شدی با غیر

این‌سان چرا بریده‌ای از فامیل؟

از باستان، تو فارس‌نشان بودی

گیرم شدی به شیخ‌نشین تبدیل

گیرم که خاک پاک تو را دادیم

با دست خود به اجنبیان تحویل

دیگر چرا به لقمه‌ی شیرینی

در چنگ صهیونیزم شدی تبدیل؟

تو در پناه لشکر اسلامی

سوی بنی‌قریظه مکن تعجیل

رفتی عروس قوم عرب باشی

اما شدی عروسک اسرائیل!

اقلیم شیعه، پایگه دشمن؟

بحرین، زیر پای سپاه فیل؟

بر خاکت ای جزیره‌ی مروارید

حیف است بارد از همه سو سجیل

در هودجی ز موج، تو را دیروز

فرعون اگرچه یافته در زنبیل

اینک به سوی مادر خود برگرد

ای گاهواره‌ی تو رها در نیل...

