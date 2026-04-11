به گزارش ایلنا، در چهلمین روز شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به دست دشمن آمریکایی - صهیونیستی، آیین بزرگداشت رهبر فقید انقلاب در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در این آیین که به یاد آن شهید والامقام و فرزندان عزیز و صدیق ایشان در میناب و جای‌جای این خاک پهناور برگزار می‌شود، جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، با خوانش اشعار، سوگ‌نوشته‌ها و بیان خاطرات، به ادای احترام ایشان و فرزندان شهید ملت ایران می‌پردازند.

نام‌گذاری این مراسم سوگ، برگرفته از تخلص «امین» است که رهبر شهید انقلاب برای سرودهای خود انتخاب کرده بودند.

آیین سوگ «امینِ ایران» یکشنبه ۲۳ فروردین‌ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

