در رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر»؛

آلبوم فرشتگان میناب رونمایی شد

مدیر کل دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: این آلبوم حاوی آثاری است که با محوریت کودکان شهید دبستان شجره طیبه میناب ساخته شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضائی در تشریح این خبر، گفت: آلبوم «فرشتگان میناب» در واقع گردآوری آثاری است که در این چهل روز توسط هنرمندان موسیقی کشور ساخته شده و انجمن موسیقی ایران این آثار را در قالب یک آلبوم منتشر کرده است. 

او افزود: این آثار از طریق کارتهای که در این مراسم و همچنین در تجمعات شبانه مردم شریف تهران توزیع خواهد شد در اختیار علاقه‌مندان قرار میگیرد. 

رضائی در این خصوص گفت: این کارت حاوی یک QR کد است که بعد از اسکن آن، لینک آثار برای دارندگان باز می‌شود. 

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان ابراز داشت: زانکو، علی رها، هاتف، محمد فرشته نژاد، رضا رحیمیان و امیر حقیقت از جمله هنرمندانی هستند که آثارشان در این آلبوم منتشر شده است.

