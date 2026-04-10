آلبوم فرشتگان میناب رونمایی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضائی در تشریح این خبر، گفت: آلبوم «فرشتگان میناب» در واقع گردآوری آثاری است که در این چهل روز توسط هنرمندان موسیقی کشور ساخته شده و انجمن موسیقی ایران این آثار را در قالب یک آلبوم منتشر کرده است.

او افزود: این آثار از طریق کارتهای که در این مراسم و همچنین در تجمعات شبانه مردم شریف تهران توزیع خواهد شد در اختیار علاقه‌مندان قرار میگیرد.

رضائی در این خصوص گفت: این کارت حاوی یک QR کد است که بعد از اسکن آن، لینک آثار برای دارندگان باز می‌شود.

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان ابراز داشت: زانکو، علی رها، هاتف، محمد فرشته نژاد، رضا رحیمیان و امیر حقیقت از جمله هنرمندانی هستند که آثارشان در این آلبوم منتشر شده است.

