بزرگداشت شهدای دانشآموزان مدرسه میناب در تفلیس
مراسم بزرگداشت چهلم شهدای دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تفلیس در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این مراسم که با حضور مسئولین سفارت، دانشآموزان مدرسه فردوسی تفلیس، زبانآموزان زبان فارسی، اولیاء و معلمان و جمعی از ایرانیان مقیم برگزار گردید، شرکتکنندگان یاد و خاطره شهدای دانشآموز را گرامی داشتند.
در این آیین، برنامههایی از جمله سخنرانی در خصوص جایگاه والای شهدا و اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اجرای دکلمه و سرود توسط دانشآموزان، روایتگری و دکلمه برگزار شد.
در ابتدای این مراسم سعادتنژاد، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تفلیس، یاد و خاطره شهدای دانشآموز را گرامی داشت و این تجاوز دشمن آمریکایی و صهیونیستی را اقدام آشکار و مغایر با اصول انسانی دانست و محکوم کرد.
سید علی موجانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای «مدرسه شجره طیبه»، از حضور دانشآموزان در این مراسم قدردانی کرد و اقدام دشمن را نمونهای آشکار از جنایت جنگی برشمرد.
در ادامه، با اهدای گل به یاد شهدای دانشآموز ادای احترام به مقام شامخ آنان صورت گرفت. همچنین دفتر یادبودی در اختیار شرکتکنندگان، بهویژه دانشآموزان قرار داده شد تا با نگارش دلنوشتههای خود، ارادت و احساساتشان را نسبت به شهدای دانشآموز ثبت کنند.
نمایشگاه اخرین نقاشی های بچه های میناب با عنوان کودکان هنوز نقاشی میکشند و تصاویر شهدای دانشآموز در فضای بیرونی سفارت در معرض دید عموم قرار گرفت که این اقدام با هدف آگاهیبخشی و گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان صورت پذیرفت.
این مراسم در فضایی معنوی و با استقبال مناسب حاضران برگزار شد و نقش مؤثری در تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان، بهویژه در میان ایرانیان مقیم خارج از کشور ایفا کرد.