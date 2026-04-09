بسم الله الرّحمن الرّحیم



مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ ما بَدَّلوا تَبدیلًا (احزاب23)

در میان ماتم و اندوه بی پایان ما، چهلمین روز شهادت قهرمانانه و سرافرازانه سیدالشهدای انقلاب اسلامی، رهبر حکیم و دلسوز فقیدمان حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای "رضوان‌الله‌تعالی‌علیه"، فرا رسید.

فقدان این پیشوای بزرگ و رهبر فرزانه برای دلدادگان انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در سرتاسر جهان دشوار است اما مشاهده و تحقق وعده‌های الهی که بارها از لسان آن شهید بزرگوار مطرح گردیده، تحمل این فراق را برایمان میسر می سازد. حیات و شهادت این شهید تمدن ساز ، مملوء از پیامها و نمادهای استیصال و شکست جبهه باطل و پیروزی جبهه حق بوده است. امروز به برکت خون این رهبر شهید، شاهد اتحاد مثال زدنی و بعثت ملت ایران در مواجهه با دشمنان قسم خورده کشورمان هستیم. آری! شهادت این رهبر حکیم به اندازه حیات طیبه ایشان در پیشبرد پیروزی جبهه مقاومت و آزادیخواهان جهان در برابر دشمنان مؤثر بوده است.

امروز در چهلمین روز شهادت رهبر فقیدمان، شاهد اعتراف دشمنان قسم خورده ملت به شکست در برابر کشور قدرتمند و متحد ایران هستیم. پیروزی جمهوری اسلامی ایران در میدان و خیابان بر دشمن صهیونیستی و آمریکایی و عقب نشینی خفت بار کاخ سفید در برابر ایران اسلامی، معلول ایمان به نصرت الهی و توجه به تعالیم و رهنمودهای رهبر فرزانه و شهیدمان بوده است.

اندیشه، سیره و گفتمان آن رهبر فقید در قبال موضوعات گوناگون، قطعا راهنمای شیفتگان انقلاب اسلامی در ادامه این مسیر مقدس خواهد بود. تأکید مکرر ایشان بر مقوله هایی مانند انسجام ملی، اعتماد به وعده های الهی، ایستادگی در برابر ظلم، وحدت امت اسلامی و باور به توانایی داخلی، خالق منظومه ای ارزشمند برای پیروان و دلدادگان بیشمار آن رهبر شهید محسوب می شود.

ایشان با اخلاص عمل، تزکیه نفس، شجاعت مثال زدنی و بهره گیری از دانش و معرفت، نمونه و اسوه ای از یک مجاهد فی سبیل الله بوده و تعالیم و سخنان گهربار ایشان در هر یک از این موارد همواره در ذهن و جان ما باقی خواهد ماند.

در پایان یاد و خاطره قائد شهید امت اسلامی را گرامی می داریم و با خلف صالح ایشان حضرت آِیت الله سید مجتبی خامنه ای عهد و پیمان می‌بندیم که راه رهبر شهید را تا رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی با تعهد و قدرت ادامه دهیم. ان‌شاءالله.



سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

