فیلمهای جشنواره کن معرفی شدند/ رقابت اصغر فرهادی با آلمادوار و پاولیکوفسکی
فهرست فیلمهای حاضر در هفتاد و نهمین جشنواره فیلم کن اعلام شد و فیلم فرانسوی زبان «داستانهای موازی» ساخته جدید اصغر فرهادی در نخستین نمایش جهانی خود در بخش مسابقه این رویداد معتبر سینمایی به روی پرده خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، فهرست کامل فیلمهای بخش مسابقه اصلی جشنواره کن (نامزدهای نخل طلایی) به شرح زیر است:
«مینیاتور» به کارگردانی آندری زویاگینتسف
«محبوب» به کارگردانی رودریگو سوروگویِن
«مردی که دوستش دارم» (به کارگردانی آیرا ساکس «سرزمین پدری» به کارگردانی پاول پاولیکوفسکی»
مولن» به کارگردانی لاسلو نمش
«تاریخ شب» یا «جشن تولد» به کارگردانی لئا میزیوس
«فیورد» به کارگردانی کریستین مونجیو
«رستگاری ما» به کارگردانی امانوئل مار
«هیولای مهربان» به کارگردانی ماری کرویتزر
«یادداشتهای ناگی» به کارگردانی کوجی فوکادا
«امید» به کارگردانی نا هونگ-جین
«گوسفند در جعبه» به کارگردانی هیروکازو کوریدا
«گرانس» یا «روزی دیگر» به کارگردانی ژان هری
«ناشناخته» به کارگردانی آرتور هاراری
«ناگهان» به کارگردانی ریوسوکی هاماگوچی
«ماجراجویی رویایی» به کارگردانی والِسکا گریزباخ
«بزدل» به کارگردانی لوکاس دونت
«توپ سیاه» به کارگردانی خاویر آمبروسی و خاویر کالو
«زندگی یک زن» به کارگردانی شارلین بورژوا-تاکه
«داستانهای موازی» به کارگردانی اصغر فرهادی)
«کریسمس تلخ» به کارگردانی پدرو آلمودوار
هفتاد و نهمین جشنواره فیلم کن از تاریخ ۱۲ تا ۲۳ می (۲۲ اردیبهشت تا دوم خرداد) برگزار میشود.