اثر جدید نجیب بارور با محوریت ایستادگی ملت ایران منتشر شد
نجیب بارور، شاعر شناخته شده افغانستان در تازهترین سروده خود به پیروزی ملت ایران در برابر آمریکا پرداخته و با زبان ادبی و حماسی، مقاومت و ایستادگی ایرانیان را ستوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این سروده تأکیدی بر ایمان و وحدت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی بوده و نشانهای از تحسین گسترده فرهنگی در سطح منطقه به شمار میرود.
بارور در این اثر از ایستادگی مردم ایران، خون شهدا و تلاش برای حفظ نام و هویت ملی سخن گفته و پیامی از استقامت و افتخار و پیروزی را منتقل کرده است.
متن این شعر بدین شرح است:
در سینه ما هوای ایمان زنده است
از روز الست، عهد و پیمان زنده است
برعکس دروغهای دزدان حجر
ای دوست بیا ببین که ایران زنده است
صد زخم زدند، داغداری کردند
با خون شهید روی اناری کردند
امروز سربلند امت تو شدی
ایران، ایران تو پایداری کردی
در سینه دشمن تو خنجر گیرم
من عشق ترا دوباره از سر گیرم
ایران، نامت سبک نگیرم زین پس
من نام ترا به جان برابر گیرم