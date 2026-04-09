به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، انوشیروان محسنی بندپی در جریان بازدید از هاستل هریتج تهران با ابراز تأسف از خسارت‌های واردشده به این مجموعه اقامتی، اظهار کرد: آنچه در جریان این تجاوز رخ داد، تنها تخریب یک بنا یا آسیب به یک واحد گردشگری نبود، بلکه ضربه‌ای مستقیم به ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و انسانی کشور به شمار می‌رود.

او افزود: گردشگری، صنعتی مبتنی بر صلح، گفت‌وگو، شناخت و همدلی میان ملت‌هاست و هرگونه حمله به زیرساخت‌های آن، در واقع حمله به آینده، اشتغال، امید و تصویر واقعی ایران در عرصه بین‌الملل است.

معاون گردشگری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با تأکید بر اینکه تاسیسات گردشگری بخشی از سرمایه‌های ملی هستند، تصریح کرد: دشمنان ایران باید بدانند که با چنین اقدامات کور و غیرانسانی، نه‌تنها اراده ملت ایران را تضعیف نمی‌کنند، بلکه عزم ما را برای بازسازی، توسعه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری دوچندان می‌سازند.

محسنی بندپی ادامه داد: هاستل هریتج و مجموعه‌های مشابه، نمادهایی از میهمان‌نوازی ایرانی و ظرفیت‌های نوین گردشگری شهری هستند و آسیب‌زدن به آن‌ها، در حقیقت تعرض به فرهنگ اصیل این دیار و تلاش برای مختل کردن روند توسعه گردشگری کشور است.

او خاطرنشان کرد: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، با جدیت پیگیر حمایت از مجموعه‌های آسیب‌دیده خواهند بود و همه ظرفیت‌های لازم برای بازسازی و بازگشت این فضاها به چرخه خدمت‌رسانی به گردشگران به کار گرفته خواهد شد.

محسنی بندپی در پایان تأکید کرد: ایران، با تکیه بر فرهنگ، تمدن و همبستگی ملی، از این بحران نیز عبور خواهد کرد و مسیر توسعه گردشگری کشور با قدرت بیشتری ادامه می‌یابد.

