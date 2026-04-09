از کلمه تا رنگ؛ همآوایی نقاشی و شعر علی داودی در سوگ رهبر شهید
روزها و پس از شهادت حضرت آیتالله خامنهای، موج جدیدی از خلاقیتهای هنری وزیدن گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هنرهای تجسمی سوره، علی داودی هنرمند شاعر و نقاش، پرترهای از «رهبر شهید» ترسیم کرده و شعری نیز در همین حال و هوا سروده است:
«ای نام بزرگ جاودانه
ای معنی لفظ بیکرانه
ای زنده تا ابد نمیرا
ای جان فراتر از زمانه»
علی داودی درباره خلق پرتره رهبر شهید و سراییدن قطعه شعرش گفت: هنر اصیل همواره رسالتی فراتر از نمایش زیبایی داشته است؛ رسالتی که در تار و پود تاریخ، به دنبال یافتن قهرمانان و مردان بزرگی است که در رشتههای مختلف، از رزمندگان دلاور تا رهبران خردمند، بر زندگی بشر اثر گذاشتهاند. صفحات تاریخ همواره گواهی میدهند که این قهرمانان، کانون توجه هنرمندان برای ثبت حقیقت بودهاند.
وی تصریح کرد: در دوران معاصر، توفیق همراهی با رهبری حضرت آیتالله خامنهای نصیب ملت ایران شد که به زعم بسیاری از صاحبنظران، شخصیتی جامعالشرایط داشتند؛ شخصیتی که همزمان در میدانهای سیاست، نظامیگری و معنویت سرآمد بود. پیوند اهالی هنر با ایشان، بهویژه در سالهای اخیر، ارتباطی خاص و دوجانبه بود و نگاه ویژه ایشان به مقوله فرهنگ باعث شده بود که «شعر و هنر» همواره در اولویتهای اصلی کشور قرار گیرد.
داودی عنوان کرد: اما حادثه دردمندانه و فقدان ایشان، آن هم در آستانه سالگرد دیداری که اهالی هنر و شاعران مشتاقانه خود را برای آن آماده میکردند، شوکی بزرگ را به جامعه هنری وارد کرد. این همزمانیِ تلخ میان آمادهسازی برای دیدار و وقوع آن حادثه ناگوار، داغی چندگانه بر دلها نهاد و مجالی فراهم آورد تا هنرمندان، دلتنگی خود را در قالب آثارشان فریاد بزنند.
این هنرمند گفت: در دهههای اخیر، آثار متعددی در زمینه نقاشی و شعر درباره شخصیت حضرت آیتالله خامنهای خلق شده است اما این روزها و پس از شهادت ایشان، موج جدیدی از خلاقیتهای هنری وزیدن گرفته است. در همین راستا من هم سعی کردم نقشی از ایشان به یادگار بگذارم.