۱۳۰۰ میلیارد تومان خسارت و تعطیلی تأسیسات گردشگری کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا، تجاوز ارتش تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی علاوه بر تبعات انسانی و زیرساختی برای کشور، صنعت گردشگری را نیز تحت تأثیر قرار داد؛ صنعتی که در سال‌های اخیر تلاش می‌کرد با توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت اقامتی، سهم بیشتری از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد.

اکنون اما بر اساس اظهارات هانی رستگاران، رئیس ستاد خدمات سفر در معاونت گردشگری، این صنعت با خساراتی گسترده در دو حوزه «آسیب‌های مستقیم» و «عدم‌النفع ناشی از توقف سفر» مواجه شده است.

رستگاران با اشاره به نخستین نوع خسارت‌ها، یعنی «عدم‌النفع»، توضیح می‌دهد که شرایط جنگی باعث شد الگوی سفر در کشور به‌طور کامل تغییر کند.

به گفته او، یکی از خساراتی که امسال تجربه کردیم، مربوط به عدم‌النفع جنگ تحمیلی علیه کشورمان بود.

رستگاران افزود: بسیاری از مسافران و گردشگرانی که در سال‌های گذشته به استان‌های مختلف سفر می‌کردند و برای تفریح هزینه داشتند، امسال به واسطه شرایط جنگی از سفر منصرف شدند.

او تأکید کرد: کاهش سفر، مستقیماً بر تأسیسات رسمی گردشگری اثر گذاشت؛ مراکزی که شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌مسافرها و سایر واحدهای دارای مجوز می‌شود.

به گفته رییس ستاد خدمات سفر، طیف وسیعی از مجموعه‌ها و تأسیسات گردشگری در جنگ تحمیلی اخیر و همزمان با تعطیلات نوروزی مجبور به تعطیلی شدند. یکی از دلایل این تعطیلی ترس از خسارات احتمالی و حملات دشمن به مراکز اقامتی و دلیل دیگر، عدم مراجعه مسافران بود.

هانی رستگاران افزود: بسیاری از مقاصد اصلی گردشگری کشور با افت سفر مواجه شدند. شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و دیگر مراکز استان‌ها که در سال‌های گذشته میزبان بخش عمده‌ای از گردشگران بودند، در این دوره با کاهش چشمگیر تقاضا روبه‌رو شدند.

وی افزود: مسافران عموماً به خیلی از استان‌هایی که در سال‌های گذشته می‌رفتند، نرفتند و مراکز استان‌ها نیز به واسطه تهدید حملات و عدم مراجعه مسافران، دچار رکود شدند.

رییس ستاد خدمات سفر توضیح داد: شرایط باعث شد بسیاری از واحدهای گردشگری، به‌ویژه در مراکز استان‌ها، امکان ادامه فعالیت نداشته باشند.

به گفته رستگاران، از آنجا که در چنین شرایطی با بالا بودن هزینه‌های نگهداری مجموعه‌ها که صرفه اقتصادی نداشت، حدود ۳۰ درصد از تأسیسات در سراسر کشور مجبور به تعطیلی شدند.

او همچنین به ظرفیت اقامتی کشور اشاره کرد و می‌گوید: به‌طور کلی ۶۲ هزار تخت دارای مجوز در کشور داریم که بخشی از این‌ها در این مدت به تعطیلی کشیده شدند و در این میان، استان تهران بیشترین میزان تعطیلی را تجربه کرد.

خسارات مستقیم؛ از آسیب تا تخریب کامل تأسیسات

در کنار خسارات ناشی از کاهش سفر، بخش دیگری از آسیب‌ها به صنعت گردشگری ایران به حملات مستقیم و غیرمستقیم به تأسیسات گردشگری مربوط می‌شود.

رستگاران توضیح داد: تأسیسات گردشگری ایران به دلیل اصابت مستقیم یا خسارات جانبی ناشی از حملات به ساختمان‌های کناری تخریب و دچار خسارت شدند. برخی از تاسیسات گردشگری کشور یا به طور کامل تخریب شدند یا بخش هوایی از آن‌ها دچار خسارت شدند.

رستگاران تاسیسات دچار خسارت شده را شامل هتل‌ها، رستوران‌ها، مجتمع‌های بین راهی، اقامتگاه‌های بوم گردی و بوتیک هتل‌ها اعلام کرد و گفت: ۶۶ مجموعه و تأسیسات گردشگری کشور دچار خسارات فیزیکی شدند.

رئیس ستاد خدمات سفر اعلام کرد: با ادامه جنگ استان کرمانشاه با ۱۴ واحد، آذربایجان غربی ۱۰ واحد، کردستان ۱۰ واحد، خوزستان ۱۰ واحد، لرستان ۶ واحد، زنجان ۶ واحد، تهران ۵ واحد، اصفهان ۲ واحد، گیلان ۲ واحد و البرز یک واحد دچار خسارت شدند.

او افزود: آمارها نشان می‌دهد که استان‌های غربی کشور، به‌ویژه کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان تهران بیشترین سهم را از خسارات مستقیم داشته‌اند؛ موضوعی که با موقعیت جغرافیایی این مناطق و نزدیکی به نقاط درگیری همخوانی دارد.

۱۳۰۰ میلیارد تومان خسارت

رییس ستاد خدمات سفر با اعلام آمار خسارت‌های وارد شده به گردشگری ایران در ۴۰ روز جنگ اعلام کرد: مجموع خساراتی که به تأسیسات گردشگری وارد شده، حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. این رقم شامل طیف گسترده‌ای از تأسیسات گردشگری شامل هتل‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی، مجتمع‌های بین‌راهی و حتی برخی بناهای تاریخی با کاربری گردشگری دچار خسارت شدند.

رستگاران گفت: در میان واحدهای آسیب‌دیده، برخی مجموعه‌ها خسارات قابل‌توجهی را متحمل شده‌اند. هتل ریتاج در اهواز حدود ۱۴ میلیارد تومان خسارت دیده است. همچنین در تهران نیز برخی واحدها با وجود آسیب‌های جدی، تلاش برای بازسازی را آغاز کرده‌اند. هتل ارم تهران با وجود خسارات زیاد، بدون دریافت کمک، کار مرمت را شروع کرده است. در ابتدای حمله، ۲۰ اتاق این هتل از چرخه خدمات خارج شد، اما با انجام مرمت، اکنون فقط دو اتاق خارج از چرخه خدمات است.

انتهای پیام/