پرویز پرستویی خطاب به کارکنان شبکه ایران اینترنشنال:

شما نگران ایران نباشید

شما نگران ایران نباشید
پرویز پرستویی بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار ویدیویی از تحلیل‌های شبکه ایران اینترنشنال و مراد ویسی کارشناس این شبکه درباره قبول آتش بس متنی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن یادداشت پرویز پرستویی به شرح زیر است:

«باز شروع شد ...؟!!!

بالاخره به چه ساز شما تحلیلگران که همیشه تحلیل هاتون جواب برعکس می‌ده باید رقصید ...؟

اکثر شماها که در فرمایشاتتون پشتتون به کتاب خونه است و مثلا همیشه در حال مطالعه و ... هستید. شک ندارم که فقط بالا تنه تون کت و کراوات و پوشته و پایین تنه تون لباس راحتی است ...

حتی یک بار یکی از دوستان تحلیلگرتون دوربینش افتاد و معلوم شد که با لباس زیر شورت) نشسته ...

بس کنید ...

اینقدر مردم ایران را کوچک نشمرید. مردم فهیم ایران نیازی به هدایت و رهبری شما ندارند.

می‌دانم بالاخره شما هم از همین راه ارتزاق می کنید. شاهمراد ویسی...

مردم ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ از شب تا صبح در خیابان ها و میادین هستند با کل اعضای خانواده در زیر شلیک موشک ها و پهپاد های عمو ترامپ و بی بی نتانیاهوتون و حتی به شهادت هم رسیدند. اونوقت شما یک بار در قلب آمریکا مهد آزادی در تجمع حمایت از آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران شرکت کردید اون هم با جلیقه ضد گلوله ...

توصیه می‌کنم در این مدت آتش بس جلیقه تون و باز کنید و به استراحت بپردازید ...

خدای مردم ایران بزرگتر از شما ناجیان غرق شده در افکار پوسیده است ...

اکثر همین مردم کوچه و خیابان و میادین مشکل معاش و مسکن و ... دارند. مردم ایران سختی های زیادی را در این چند دهه متحمل شدند. آنهم به خاطر مسئولین بی کفایتی که سر سفره انقلاب نشستند، اختلاس کردند و ثروت های زیادی را شخم زدند و رفتند و الان هم در همان دور و بر شما ایستاده اند و به ما و شما می خندند.

بله خیلی از جوانان کشته شدند، زندانی شدند، بله همه این ها را می‌دانیم و می بینیم. هنوز هم مردم مطالباتی دارند که بایستی شنیده شود ولی الان در خط مقدم استوار ایستاده اند برای وطن، برای ایران، برای اعتقاداتشان. تا آدم خوارهای جزیزه اپستین و کودک کشان مدافعشان نباشند.

از شماها در عید نوروز کادوهای بشر دوستانه گرفتیم.

شهدای دختران میناب ...

شهدای ناوچه دنا ...

شهدای لانچر ها ...

پتروشیمی...

بیمارستان …

انستیتوپاستور …

و دریغ از یک تسلیت. بسه جلیقه‌تون رو باز کنید. شما نگران ایران نباشید.»

