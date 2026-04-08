خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران:

امروز، بیش از هر زمان، نیازمند ثبت تجربه‌ها هستیم

امروز، بیش از هر زمان، نیازمند ثبت تجربه‌ها هستیم
کد خبر : 1771119
لینک کوتاه کپی شد.

انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران در بیانیه‌ای با اشاره به ثمربخش بودن مقاومت مردم در برابر تجاوز دشمن بیگانه نوشت: امروز، بیش از هر زمان، نیازمند ثبت تجربه‌ها هستیم؛ بازخوانی قوت‌ها و ضعف‌ها، درس گرفتن از لغزش‌ها، و روایت دقیق پیروزی‌ها.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«مقاومت سربلند ملت قهرمان ایران در طوفان جنگ و تجاوز ناجوانمردانه دشمن، که به یاری الطاف الهی، اتکاء به میراث کهن این سرزمین، و در سایه فرهنگ ریشه‌دار وطن‌داری و رشادت و مجاهدت رزمندگان دلیر ایرانی رقم خورد، با همه خسارات مادی و معنوی و با داغِ جان‌های عزیز از دست‌رفته، برای ما فرزندان کوچک این دیار، مایه غرور و دلگرمی است.

اکنون که مقاومت جانانه مردم، چه در لباس سربازی، چه در جایگاه‌های اجرایی، و چه در قامت عموم این مردم استوار، ثمر داده و متجاوز را به عقب‌نشینی واداشته است، فرصتی پیش روی مستندسازانی است که دل در گرو این سرزمین دارند: روایت آنچه بر ما گذشت.

امروز، بیش از هر زمان، نیازمند ثبت تجربه‌ها هستیم؛ بازخوانی قوت‌ها و ضعف‌ها، درس گرفتن از لغزش‌ها، و روایت دقیق پیروزی‌ها. باید با زبان سینمای مستند، به واکاوی آن سرمایه عظیمی بپردازیم که هزینه شده است، تا هیچ رنجی بی‌ثمر نماند.

رسالت ما همچنان روشن است: زبان گویای نخبگان باشیم و صدای رسای بی‌صدایان. در کنار روایت مقاومت و فتح، باید بی‌پروا از آسیب‌ها و کاستی‌ها هم سخن بگوییم؛ با زبانی فصیح و بی‌لکنت، تا افق روشن این سرزمین در جان تاریخ طنین‌انداز شود، تا خاطره آسمانی کودکان میناب، به سرمایه‌ای برای خنده‌های بی‌دغدغه همه کودکان ایران بدل گردد.

فرصت روایت این روزهای تلخ و شیرین، مغتنم است؛ فرصتی برای آن‌که آیندگان، دقیق‌تر و عمیق‌تر، احوال امروز ما را بشناسند.

هنوز بخش مهمی از کار باقی مانده و هنوز تا جشن بزرگ پیروزی فاصله داریم و دل‌های ما از زخم این روزها لبریز است. هنوز مجال سوگواری شایسته برای آن همه جان گران‌مایه فراهم نشده است؛ از جان‌باختگان ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، چه معترضان، چه مدافعان امنیت، و چه رهگذران بی‌گناه، تا شهدای جنگ تحمیلی رمضان، از فرماندهان و سربازان غیور تا مردمان بی‌پناهی که قربانی فریب و خشونت دشمن شدند، و آن رهبر شهید که معمار اقتدار امروز ایران است. 

اکنون که چشم‌اندازی برای بازسازی و بازنگری در همه عرصه‌ها  پدیدار شده است، انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران از همه مستندسازان دعوت می‌کند تا بیش از پیش، راویان صادق این روزها و پیام‌رسانان اندیشه و آگاهی باشند.

ایران، با همه تکثر اندیشه‌ها، فرهنگ‌ها و ایمان‌ها، نیرومندتر و باشکوه‌تر از همیشه خواهد ایستاد، و مستندسازان سهمی کوچک اما تعیین‌کننده در تحقق این افق روشن خواهند داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار