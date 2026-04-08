عملیات حفاظت اضطراری تزئینات ایوان تخت مرمر کاخ گلستان به پایان رسید
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، از اتمام اقدامات اجرایی «حفاظت اضطراری و مستندنگاری» قطعات و اجزای پراکنده تزیینات بنای تاریخی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان که بر اثر موج انفجار ناشی از پرتابه های دشمن به ساختمانهای واقع در میدان ارگ حادث شده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، از اتمام اقدامات اجرایی «حفاظت اضطراری و مستندنگاری» قطعات و اجزای پراکنده تزیینات بنای تاریخی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان خبر داد و عنوان کرد: پس از بروز آسیب هایی که بر اثر موج انفجار ناشی از پرتابه های دشمن به ساختمانهای واقع در میدان ارگ و تکانههای ناشی از آن به این مجموعه وارد شده بود، اقدامات اجرایی «نجات بخشی و مستندنگاری» قطعات و اجزای پراکنده تزیینات بنای تاریخی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان به روش تخصصی انجام و به پایان رسید. از جمله آسیبها میتوان آسیب به آینهکاریها، قاببندهای چوبی، گرهکاریها، خاتمکاریها و ارسیها اشاره کرد.
او با اشاره به حضور مستمر کارشناسان مرمت افزود: در شرایطی که کماکان حمله نظامی دشمن همچنان ادامه دارد، مرمتگران و کارشناسان موزههای این مجموعه، پای کار آمدند و اقدامات اجرایی «حفاظت اضطراری و مستندنگاری» قطعات و اجزای پراکنده تزیینات بنای تاریخی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان با موفقیت به پایان رساندند.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان همچنین تأکید کرد: ایوان تخت مرمر یکی از شاخصترین آثار کاخ است و کوچکترین آسیب به آن باید با حساسیت و دقت بالا انجام شود. از این جهت در گام نخست مستندنگاری آسیبها انجام پذیرفت و سپس نسبت به جمعآوری و تفکیک قطعات اقدام شد. همچنین به منظور تدقیق در مستندنگاری آسیبها قبل و حین اقدامات اجرایی, مستندسازی لازم انجام شد که انشاءالله با فراهم شدن شرایط مرمت جامع و تکمیلی تزیینات، عملیات مستندنگاری در سه مرحله قبل، حین و بعد از مرمت کامل خواهد شد.
امامی ادامه داد: از آنجایی که بخش وسیعی از اجزا و عناصر معماری و تزیینات از اصالت و قدمت تاریخی برخوردار هستند، به هنگام مرمت قطعات جمعآوریشده در محل اصلی خود نصب و به کار گرفته خواهند شد. بنابراین تلاش خواهد شد تا در مرمت تزیینات از قطعات موجود استفاده شود و از به کار گرفتن مصالح جدید خودداری شود. این موضوع در راستای حفظ اصالت اثر از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین به منظور نمایش بخشی از تاریخ کشور و نمایش قصاوت دشمن، نمایشگاهی دائمی از قطعاتی که به کار گرفته نشوند برگزار خواهد شد.
او همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش استثنایی این اثر، روند مرمت مطابق با استانداردهای بینالمللی و زیر نظر متخصصین انجام خواهد شد و پس از تکمیل ارزیابیها، اطلاعرسانی دقیقتری درباره اقدامات بعدی ارائه خواهیم داد.