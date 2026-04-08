خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«یک پدر دلسوز» راهی بازار نشر روسیه شد

کد خبر : 1770975
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی، کتاب «یک پدر دلسوز»، حاوی روایت‌هایی از زندگی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای به زبان روسی منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این کتاب که به همت انتشارات گرین‌پالم و مساعدت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو توسط انتشارات معتبر «وچه» در ۴۵٠ صفحه منتشر شده و در نمایشگاه ادبیات تفکری روسیه (٢٧ تا ٣٠ فروردین) عرضه خواهد شد.

در این اثر علاوه بر نگاهی به مقاطع مختلف زندگی رهبر شهید کشورمان در نوجوانی و جوانی، مبارزات قبل از پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس، ریاست جمهوری و ولایت، بیش از ۲۰۰ روایت از افراد مختلف که به بیان خاطراتی از ایشان پرداخته‌اند درج شده است.

این کتاب همراه با تصاویری از رهبر شهید انقلاب اسلامی در ادوار مختلف از دوران حیات ایشان به زبان روسی منتشر شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار