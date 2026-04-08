«یک پدر دلسوز» راهی بازار نشر روسیه شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این کتاب که به همت انتشارات گرین‌پالم و مساعدت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو توسط انتشارات معتبر «وچه» در ۴۵٠ صفحه منتشر شده و در نمایشگاه ادبیات تفکری روسیه (٢٧ تا ٣٠ فروردین) عرضه خواهد شد.



در این اثر علاوه بر نگاهی به مقاطع مختلف زندگی رهبر شهید کشورمان در نوجوانی و جوانی، مبارزات قبل از پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس، ریاست جمهوری و ولایت، بیش از ۲۰۰ روایت از افراد مختلف که به بیان خاطراتی از ایشان پرداخته‌اند درج شده است.



این کتاب همراه با تصاویری از رهبر شهید انقلاب اسلامی در ادوار مختلف از دوران حیات ایشان به زبان روسی منتشر شده است.

