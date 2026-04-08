«اهل ایران» از جمعه در شبکه نمایش خانگی
سه قسمت نخست سریال «اهل ایران» روز جمعه ۲۱ فروردین در پلتفرم شیدا منتشر میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، سریال «اهل ایران» که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیهکنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، پخش خود را از جمعه ۲۱ فروردینماه ساعت ٨ صبح در پلتفرم شیدا آغاز میکند.
بدین ترتیب ۳ قسمت نخست این اثر که از سوی عوامل به عنوان موج اول نامگذاری شده است، جمعه ۲۱ فروردین در دسترس مخاطبان قرار میگیرد و از این پس به صورت سه قسمت در هفته، روزهای جمعه ساعت ٨ صبح منتشر خواهد شد.
موج اول این سریال به کادر درمان، هلال احمر و مردم پایدار ایران تقدیم میشود.
همچنین در آستانه انتشار از تیزر رسمی این سریال که طراحی آن برعهده سیدعلی نوروزیان بوده است، رونمایی شد.
قصههای مجموعهی «اهلِ ایران» که مهدی یزدانیخرم سرپرست نویسندگان آن است، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم شکل گرفته و همهی آنها یک نقطه مشترک دارند؛ ایرانی ماندن.
بخشی از عوامل ثابت این سریال اپیزودیک عبارتند از؛ مجری طرح: محسن جعفرزاده، موسیقی: حبیب خزاییفر، سرپرست طراحان صحنه: بهنام جعفری، انتخاب بازیگران: کیومرث مرادی، طراح لباس: مریم محمدپور، طراح چهرهپردازی: مونا جعفری، سرپرست گروه برنامهریزی: محمد ثقفی، دستیار تهیه: محمد طاها ناطقی، طراح جلوههای ویژه میدانی: ایمان کرمیان، عکاس: حسن شجاعی، مجتبی علیدوستی، مدیر تبلیغات: زهرا دمزآبادی، مدیر روابط عمومی: سپیده شریعت رضوی و تهیه شده در مرکز سریال سوره، محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و پلتفرم شیدا.