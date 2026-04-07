علی زندوکیلی روی ریل قطار برای وطن خواند+فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زندوکیلی روی ریل قطار برای وطن خواند و فایل تصویری آن را در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد.

او با این کار به حمله آمریکا به زیرساخت‌های کشورمان واکنش نشان داده است.

زندوکیلی ندشته است:

تهدید تمدن و فرهنگ و اماکن چندین هزار ساله ما دیگر ربطی به عقیده و سلیقه و دیدگاه و مذهب و انتخاب فردیمان ندارد.

این تصمیم و تهدید ویرانی ایران و ایرانیست جدا از ویرانی زیر ساختهایمان ...جدا از کشتار کودکانمان در مدرسه میاناب و دیگر کودکان مظلوم

جدا از ویرانیه آثار تاریخی مان ...

کشتار و نابودیه روح و روانی که دیگرر صلابت و سلامتی به همراه نخواهد داشت....

ایران جانم فدای نامت

