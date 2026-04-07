در پی حمله آمریکا به زیرساختهای کشورمان؛
علی زندوکیلی روی ریل قطار برای وطن خواند+فیلم
زندوکیلی در یادداشتی که ضمیمه اجرایش کرده، نوشته است: تهدید تمدن و فرهنگ و اماکن چندین هزار ساله ما دیگر ربطی به عقیده و سلیقه و دیدگاه و مذهب و انتخاب فردیمان ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زندوکیلی روی ریل قطار برای وطن خواند و فایل تصویری آن را در صفحه شخصیاش منتشر کرد.
او با این کار به حمله آمریکا به زیرساختهای کشورمان واکنش نشان داده است.
زندوکیلی ندشته است:
این تصمیم و تهدید ویرانی ایران و ایرانیست جدا از ویرانی زیر ساختهایمان ...جدا از کشتار کودکانمان در مدرسه میاناب و دیگر کودکان مظلوم
جدا از ویرانیه آثار تاریخی مان ...
کشتار و نابودیه روح و روانی که دیگرر صلابت و سلامتی به همراه نخواهد داشت....
ایران جانم فدای نامت