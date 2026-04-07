محمدحسن طالبیان در گفتگو با ایلنا:
میراث ریلی جهانی هدف گرفته شد/ راه آهن ایران میراث بشری است و جهان نباید نظارهگر باشد
در پی تجاوز ارتش تروریست آمریکا و اسراییل، بخشهایی از راهآهن سراسری ایران دچار آسیب شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، راه آهن سراسری ایران در سال ۱۴۰۰ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و حالا بخشهایی از آن در تجاوز ارتش تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار آسیب شده است. بدین ترتیب بخشی از یکی از مهمترین پروژههای مهندسی قرن بیستم ایران که میراث بشری است، نشانه گرفته و تخریب شد.
راه آهن ایران، شاهکار مهندسی قرن بیستم
راهآهن سراسری ایران با طول حدود ۱۳۹۴ کیلومتر، یکی از بزرگترین پروژههای زیرساختی تاریخ معاصر ایران است که دریای خزر را به خلیج فارس متصل میکند. این مسیر از بندر ترکمن در شمال آغاز میشود و تا بندر امام خمینی در جنوب امتداد مییابد و از دل رشتهکوههای البرز و زاگرس عبور میکند.
احداث این راهآهن در سال ۱۳۰۶ شمسی در دوره پهلوی اول با حضور مهندسان بلژیکی و آلمانی آغاز شد و در سال ۱۳۱۷ به بهرهبرداری رسید؛ پروژهای که در زمان خود، بهدلیل شرایط سخت جغرافیایی ایران، یکی از پیچیدهترین طرحهای مهندسی جهان محسوب میشد. عبور از کوهستانهای صعبالعبور، درههای عمیق و مناطق بیابانی، نیازمند طراحی و اجرای صدها سازه فنی از جمله ایجاد پلها، تونلها و پیچهای مهندسی شده بود.
در ساخت این مسیر، بیش از ۱۷۰ پل بزرگ و صدها پل کوچک و نیز بیش از ۲۲۰ تونل احداث شد؛ عناصری که بسیاری از آنها امروز خود بهعنوان آثار مهندسی ارزشمند شناخته میشوند. پلهایی که در حملات اخیر آسیب دیدهاند، بخشی از همین شبکه پیچیده و تاریخی هستند.
طراحی و اجرای این پروژه با مشارکت مهندسان و شرکتهای بینالمللی انجام شد. در مراحل مختلف، شرکتهایی از کشورهای اروپایی از جمله دانمارک، سوئد، آلمان و ایتالیا در طراحی و ساخت بخشهای مختلف مسیر نقش داشتند، اما مدیریت و پیشبرد پروژه بهطور کامل در اختیار دولت ایران بود؛ نکتهای که در زمان خود بهعنوان یک دستاورد مهم ملی تلقی میشد.
ثبت این راهآهن در فهرست جهانی یونسکو نیز دقیقاً به دلیل ترکیب بینظیر مهندسی، تطبیق با طبیعت و نقش آن در توسعه تاریخی و اقتصادی ایران صورت گرفت.
تأکید بر اقدام حقوقی و فشار جهانی
محمدحسن طالبیان، معاون سابق میراث فرهنگی و از مسئولان تدوین پرونده ثبت جهانی راهآهن سراسری ایران، در گفتگو با ایلنا، بر ضرورت واکنش فوری مجامع جهانی از جمله یونسکو نسبت به حملات صورت گرفته به این میراث جهانی تأکید کرده و گفت: مرکز میراث جهانی ایران نامههای زیادی به یونسکو ارسال کرده و وزیر میراث فرهنگی نیز بلافاصله پس از هشدار نسبت به حملات به یونسکو نامه نوشت و خواستار موضعگیری قاطع و جلوگیری از حملات شد.
او افزود: باید کاری کرد که وضعیت حمله به میراث ملی و جهانی ایران از این بدتر نشود.
طالبیان با اشاره به امکان پیگیریهای بینالمللی حملات صورت گرفته به میراث ملی و جهانی ایران گفت: هم میشود شکایت حقوقی کرد و هم یونسکو و سازمانهای جهانی به دلیل ثبت جهانی بودن راه آهن ایران و دیگر آثار ثبت جهانی شده ایران نظیر کاخ گلستان میتوانند در مسیر مرمت و احیای این آثار حمایت مالی و اعتباری کنند. اما به هر حال وضعیت خاص است و این حملات نباید نسبت به میراث جهانی بشری و آثار تاریخی ملی گسترده شود.
معاون سابق میراث فرهنگی کشور و مشاور فعلی وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد: باید شکایت حقوقی از جنایات صورت گرفته علیه آثار تاریخی انجام شود و محکومیت جهانی این اقدام باید به گونهای باشد که بتوان از آن نتیجه گرفت و حمله به آثار تاریخی را متوقف کرد.
طالبیان بر ضرورت جریانسازی جهانی در محکومیت حمله به آثار تاریخی تأکید کرد و گفت: باید همه فرهیختگان و دانشمندان و میراثدوستان جهان علیه حملات و جنایات صورت گرفته علیه میراث فرهنگی صحبت کنند و حملات به آثار تاریخی ملی و جهانی ایران هر چه سریعتر متوقف شود.