پیام ایران به جهان؛
ایران؛ قدرتِ چهارمِ جهان
ثروت و اسلحه کافی نیست، ایمان بیاورید اگر باور دارید
جنگی که آمریکا برای نابودی ایران آغاز کرد، به معجزهای تبدیل شد که ایران را به قطب چهارم قدرت جهانی بدل ساخت. این معجزه، نه حاصل یک توافق پشت پرده، که حاصل ایمان و اراده مردمی است که حاضرند جان خود را برای خاک و رهبرشان فدا کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روزنامه نیویورک تایمز، یکی از معتبرترین رسانههای جهان، در تحلیلی شگفتانگیز اعتراف کرد: «این جنگ دارد ایران را به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل میکند.»
این رسانه آمریکایی که همواره روایتگر زاویه دید کاخ سفید بوده، اکنون مجبور است واقعیتی را به زبان آورد که دشمنان ایران سالها از انکار آن سود میبردند. بر اساس این تحلیل، نظم جهانی که تا دیروز سه قطبی بود و آمریکا، چین و روسیه ارکان آن را تشکیل میدادند، دیگر اعتبار ندارد. قطب چهارم قدرتِ جهانی به سرعت در حال ظهور است: ایران. نظام بینالملل از این پس با ایران به عنوان چهارمین قطب قدرت جهانی شناخته خواهد شد. جنگی که آمریکا برای تضعیف ایران آغاز کرد، دقیقاً برعکس عمل کرده و کشوری را به اوج قدرت رسانده که دشمنانش تصور میکردند در آستانه فروپاشی است.
ثروت و اسلحه کافی نیست
تاریخ جهان، قدرتهای بزرگ زیادی به خود دیده است. امپراتوری روم با سپاه منظم و غنایم جنگیاش به اوج رسید. بریتانیا با ناوگان قدرتمند و مستعمراتش «آفتاب هرگز غروب نکردن» را تجربه کرد. آمریکا با دلار و بمبهایش نظم نوین جهانی را رقم زد. اما همه این قدرتها یک نقطه ضعف مشترک داشتند: آنها بر پایه ثروت و اسلحه ساخته شده بودند، نه بر پایه ایمان و اراده. به همین دلیل، همه آنها روزی افول کردند.
ایران اما مسیر متفاوتی را پیموده است. آنچه ایران را درحالیکه همواره زیر سنگینترین تحریمها، بمبارانها و تهدیدهای نظامی قرار داشته، به قطب چهارم جهان تبدیل کرده، چیزی فراتر از موشکها و پهپادهاست؛ بلکه این «ایمان» و «اراده» مردم ایران است که معادلات جهانی را تغییر داده است.
در جهان امروز، کمتر کشوری را میتوان یافت که مردمش حاضر باشند جان خود را برای خاک و رهبرشان فدا کنند. در آمریکا، تنها ۱۴ درصد از مردم از اعزام نیروی زمینی به ایران حمایت میکنند. در اسرائیل، فرسایش جنگ، جامعه را از درون پوک کرده است. اما در ایران، پویش ملی «ایران جان» در پنج روز ۱۲ میلیون داوطلب را به ثبت رساند. خیابانهای ایران هر شب و گاه دو بار در روز ـ در تشییع شهدا ـ مملو از جمعیتی است که یک ماه است خالی نمیشوند. پیر و جوان، زن و مرد، لر و ترک و فارس و کرد و بلوچ - همه با یک صدا فریاد میزنند: «الله اکبر، خامنهای رهبر/ دست خدا عیان شده، خامنهای جوان شده/ سیدمجید نقطهزن، بزن که خوب میزنی...»
این همان ایمانی است که ایران را از سایر کشورها متمایز میکند. ایمانی که میگوید مرگ در راه وطن، شهادت است نه یک فاجعه. ایمانی که میگوید ما میایستیم، حتی اگر تمام دنیا در برابرمان بایستد. این ایمان، موتوری است که از درون حرکت میکند و هیچ تحریم و بمبی نمیتواند آن را متوقف کند.
اراده ایرانیان، افسانهای است که دشمنانش هرگز نتوانستهاند آن را باور کنند. هشت سال جنگ تحمیلی، تحریمهای فلجکننده، ترور دانشمندان و فرماندهان، شهادت رهبر و بمباران زیرساختها - هیچ کدام نتوانسته اراده این ملت را خم کند.
جنگ کنونی بهترین گواه این اراده است. دشمنان تصور میکردند با یک «ضربه قاطع» ایران ظرف چند روز فرو میپاشد. اما سه ماه از آغاز جنگ میگذرد و نه تنها ایران فرو نپاشیده، بلکه کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار گرفته، شرایط خاص خود را برای کشتیهای عبوری تعیین میکند، و تنگه هرمز را به ابزاری برای تغییر نظم اقتصادی جهان تبدیل کرده است.
اراده ایرانیان، پلی است که از دل شکستهای موقت، پیروزیهای دائمی میسازد. این اراده به دشمن میگوید: «شما ممکن است زیرساختهای ما را بمباران کنید، اما اراده ما را هرگز.»
ایمان و اراده، ایران را به قطب چهارم جهان تبدیل کرد
برای بررسی نحوه رسیدن ایران به مقام قدرت چهارم جهان؛ میتوان به چند موضوع اشاره کرد:
نخست: ایمان مردم ایران به رهبری و نظام، به نیروهای مسلح این کشور اجازه داده است که بازدارندگی فعالی را در برابر آمریکا و اسرائیل ایجاد کنند. امروز، ناوهای آمریکایی جرات ورود به آبهای تنگه هرمز را ندارند، نه به خاطر ضعف نظامیشان، که به این دلیل که میدانند در برابر اراده یک ملت، هیچ سلاحی پیروز نیست.
دوم: ایران با تکیه بر حمایت مردمی، توانسته است ابتکار عمل را در اقتصاد جهانی به دست گیرد. تعیین شرایط برای کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، دریافت عوارض به ریال یا یوان، و ایجاد معافیتهای استراتژیک برای کشورهای دوست - همه اینها نشان میدهد که ایران دیگر یک بازیگر منفعل در معادلات جهانی نیست، بلکه معمار نظم نوین اقتصادی است.
سوم: مهمتر از همه، ایران الگویی برای سایر ملتهای تحت ستم جهان ساخته است؛ الگویی که نشان میدهد برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی، نه ثروت نفت و نه سلاحهای پیشرفته، بلکه ایمان و اراده کلید اصلی است. این پیام به گوش همه ملتهایی میرسد که زیر بار ظلم و استکبار نفس میکشند: «شما نیز میتوانید، اگر باور داشته باشید.»
اظهارات نیویورک تایمز، حتی اگر از سر دشمنی نباشد، اما باز هم درک کامل این حقیقت را ندارد که چرا ایران تبدیل به قطب چهارم جهان شده است. این رسانه آمریکایی قدرت ایمان و اراده را با معادلات مادی میسنجد، درحالیکه رمز موفقیت ایران دقیقاً در عبور از همین معادلات است.
ایران امروز به جهان میگوید: «ما با دست خالی شروع کردیم، اما با دل پر به جایی رسیدیم که شما با تمام سلاحهایتان نتوانستید به آن برسید.» این پیام، ترسناکترین پیام برای مستکبران جهان است، چون نشان میدهد که نظم کهنهای که بر پایه زور و پول ساخته شده بود، در برابر نظم نوینی که بر پایه ایمان و اراده بنا شده، دوام نخواهد آورد.
تاریخ، بارها نشان داده که قدرتهای بزرگ بر پایه ثروت و اسلحه ساخته شدهاند و بر پایه فساد و ظلم فروپاشیدهاند. اما قدرتی که بر پایه ایمان و اراده بنا شود، ریشههایش چنان عمیق است که هیچ طوفانی نمیتواند آن را از جا بکند. ایران امروز، زندهترین گواه این حقیقت تاریخی است.
نیویورک تایمز اعتراف کرد: «این جنگ تحولی است که میتواند نظم جهانی را به طور غیرقابل بازگشتی تغییر دهد.» اما آنچه این رسانه هنوز درنیافته، این است که این تغییر، نه با موشک و بمب، که با قلبهای پر از ایمان و دستهای خالی رقم خورده است. ایران امروز، به واقع، قطب چهارم جهان است و این، تازه اول راه است.