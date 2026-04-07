درخواست اصغر فرهادی از هنرمندان و سینماگران سراسر جهان:
صدایی باشید برای توقف این تجاوز ویرانگر
اصغر فرهادی کارگردان سینما در یادداشتی از هنرمندان جهان خواست با هر روش ممکن، صدایی باشند برای توقف تجاوز ویرانگری که بیش از پیش به تخریب زیرساختهای غیرنظامی رسیده است.
به گزارش ایلنا، اصغر فرهادی در یادداشتی نوشت:
از هنرمندان و سینماگران در هر کجای
جهان تقاضا دارم در این روزها و ساعات
حساس، با هر روش ممکن، صدایی باشند
برای توقف تجاوز ویرانگری که بیش از
پیش به تخریب زیرساختهای غیرنظامی
رسیده است.
زیرساختهایی که متعلق به مردم ایراناند و مرتبط با نیازهای اولیهی زندگی روزمره آنها. نابودی زیرساختها، تنها تخریب ساختمانها نیست، ضربه به حیات و کرامت انسانهاست.
حمله به زیرساختهای یک کشور، جنایت جنگیست. فارغ از هر عقیده و نگرش، برای توقف این روند غیر انسانی، غیر
قانونی و ویرانگر، یک صدا شویم.