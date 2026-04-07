صدایی باشید برای توقف این تجاوز ویرانگر

به گزارش ایلنا، اصغر فرهادی در یادداشتی نوشت:



از هنرمندان و سینماگران در هر کجای

جهان تقاضا دارم در این روزها و ساعات

حساس، با هر روش ممکن، صدایی باشند

برای توقف تجاوز ویرانگری که بیش از

پیش به تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی

رسیده است.



زیرساخت‌هایی که متعلق به مردم ایران‌اند و مرتبط با نیازهای اولیه‌ی زندگی روزمره آن‌ها. نابودی زیرساخت‌ها، تنها تخریب ساختمان‌ها نیست، ضربه به حیات و کرامت انسان‌هاست.



حمله به زیرساخت‌های یک کشور، جنایت جنگی‌ست. فارغ از هر عقیده و نگرش، برای توقف این روند غیر انسانی، غیر

قانونی و ویرانگر، یک صدا شویم.

انتهای پیام/