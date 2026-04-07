رئیس، معاونان و مدیران ارشد جهاددانشگاهی به پویش مردمی «جان فدا» پیوستند
علی منتظری با اعلام پیوستن رئیس، معاونان و مدیران ارشد جهاددانشگاهی به پویش مردمی «جان فدا» اظهار امیدواری کرد که جهادگران این نهاد در سراسر کشور هم انشاءالله به این پویش بپیوندند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی به همراه معاونان و مدیران ارشد این نهاد در روزهای گذشته به پویش مردمی «جان فدا» پیوستند.
گفتنی است، همزمان با تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی «جانفدا» برای مقابله با این تهدیدات و اعلام آمادگی مردم عزیز ایران برای دفاع از خاک کشور، راه اندازی شده است.
تاکنون بالغ بر 13 میلیون 800 هزار نفر از هموطنانمان به پویش مردمی «جانفدا ،برای ایران» پیوسته اند و علاقهمندان جهت ثبت نام میتوانند به پایگاه اینترنتی https://janfadaa.ir مراجعه کنند.