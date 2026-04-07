پیام رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین ایمانی پور به مناسبت شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پیام تسلیت صادر کرد که متن پیام بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ



شهادت سرلشگر دلاور و متعهد،رئیس غیور سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار سید مجید خادمی توسط دشمنان ملت و سرزمین ایران، آخرین برگ از حیات طیبه دنیوی این شهید بزرگوار را رقم زد.



این شهید والامقام در طول دهه ها حضور موثر خود در نیروهای مسلح ،خصوصا در کسوت ریاست اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش به سزایی در رصد و مواجهه با نقشه های شوم دشمنان آمریکایی-صهیونیستی و اذناب آنها ایفا نمود و چشم بینای کشور عزیزمان در عرصه نبرد سخت و نرم با دشمنان محسوب می شد.



مجاهدتهای پرشمار و متعهدانه شهید خادمی قطعا رهتوشه ای ارزشمند در حیات ابدی و اخروی ایشان خواهد بود.



اینجانب شهادت سرلشگر خادمی عزیز را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده و بازماندگان این شهید بزرگوار و ملت غیور ایران تبریک و تسلیت عرض نموده و حشر روح مطهر ایشان با اجداد طاهرینش را از ایزد منان خواستارم.



محمد مهدی ایمانی پور



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

انتهای پیام/