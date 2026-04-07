مدیرکل میراث فرهنگی ایلام در گفتگو با ایلنا:
موزه درهشهر تنها بنای آسیبدیده از جنگ است/ صدمهای به دیگر آثار تاریخی ایلام وارد نشده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام از مصون ماندن اغلب آثار تاریخی این استان در جریان جنگ اخیر خبر داد و در عین حال از اجرای برنامههای فرهنگی و برپایی غرفههای مردمی در سطح شهر ایلام در تجمعات مردمی شبانه این استان سخن گفت؛ اقداماتی که به گفته او با هدف حفظ روحیه عمومی و تداوم فعالیتهای فرهنگی انجام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزاد شریفی با اشاره به وضعیت آثار تاریخی استان ایلام در جریان تجاوز ارتش تروریست آمریکایی ـ صهیونیستی به ایران، گفت: خوشبختانه آثار تاریخی استان ایلام در حملات آسیب زیادی ندیده است و تنها موزه باستانشناسی درهشهر ایلام دچار خسارت شد و شیشههایش شکست و سقف آن فرو ریخت. از دیگر آثار تاریخی استان ایلام آسیب دیگری گزارش نشده است.
او با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه ادارهکل میراث فرهنگی استان ایلام در حفاظت از آثار موزه دره شهر به ایلنا گفت: موزه باستانشناسی درهشهر تنها موزه استان ایلام است که پیش از وقوع جنگ آثار تاریخی موجود در این موزه با تدابیر ویژه به مخازن امن منتقل شدند.
به گفته شریفی، اشیای این موزه حاصل کاوشهای باستانشناسی محوطه تاریخی درهشهر است که پیش از آغاز جنگ به مکانهای امن منتقل و هیچ خسارتی به آنها وارد نشده است.
مدیرکل میراثفرهنگی ایلام با اشاره به اهمیت این اقدام تصریح کرد: برنامهریزیهای پیشگیرانه نقش تعیینکنندهای در صیانت از آثار تاریخی داشت.
برپایی غرفههای فرهنگی در دل تجمعات مردمی
شریفی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای فرهنگی اجرا شده در ایام جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: با توجه به اتفاقات رخ داده در کشور و استانهای ایران و تأکید وزیر میراثفرهنگی بر اجرای برنامههای فرهنگی متناسب با شرایط کشور و ایام جنگ تحمیلی، در استان ایلام با ایجاد غرفههای فرهنگی در مناطقی که بیشترین تجمعات مردمی را به خود اختصاص داده است، در اقدامی مشترک با دیگر دستگاهها اقدام به راهاندازی غرفه اطلاعرسانی کردیم.
او ادامه داد: در میدان اصلی شهر ایلام هم غرفه اصلی اداره کل میراثفرهنگی این استان را با نام غرفه شهدای میناب راهاندازی کردیم و مردم را با سوغات ایلام آشنا کردیم.
به گفته وی، در کنار این برنامهها کارگاههای صنایعدستی نیز راهاندازی و محصولات صنایعدستی هم عرضه میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی ایلام همچنین از رونمایی یک اثر هنری ویژه خبر داد و افزود: تابلوی معرق مشت گره کرده رهبر شهید که با ساقه گندم و توسط هنرمندان معرقکار استان ایلام ساخته شده بود، با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار و مسئولان استان به عنوان نماد تجدید میثاق با امامین انقلاب اسلامی رونمایی شد.