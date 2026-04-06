به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سید عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ با همراهی محمدمهدی احمدی؛ مشاور عالی وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی و نیکنام حسینی‌پور؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن بازدید از ستاد مرکزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در نشستی صمیمانه با آزاده نظربلند؛ دبیرکل و مدیران ارشد نهاد، گفت‌وگو کرد.

آغازی که در تاریخ جنگ‌ها سابقه نداشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این نشست، ضمن تأکید بر ماهیت وحشیانه و بی‌سابقه «جنگ رمضان»، کتابخانه‌های عمومی را «رکنی جدی از دفاع ملی» خواند و اظهار کرد: اکنون رسالتی سنگین بر دوش اهالی فرهنگ برای پاسداری از آرمان‌های رهبر شهید انقلاب و صیانت از حافظه تاریخی ملت قرار دارد.

سید عباس صالحی با اشاره به تفاوت بنیادین جنگ فعلی با دیگر نبردها گفت: ما جنگ خاصی را در این رمضان تجربه کردیم. بر اساس مطالعات تاریخی، شاید هیچ جنگی با چنین ماهیت وحشیانه‌ای آغاز نشده باشد. عموما شروع جنگ‌ها با درگیری در مکان‌های نظامی بوده است، اما در جنگ رمضان، نقطه آغاز با شهادت رهبر و خانواده ایشان و همچنین شهادت دانش‌آموزان مدرسه میناب رقم خورد. این نوع آغاز در تاریخ جنگ‌ها بی‌سابقه است.

رهبر شهید، کتاب را امری غیرقابل جایگزین برای توسعه فرهنگی کشور می‌دانست

وی در ادامه سخنانش، شخصیت رهبر شهید انقلاب را از منظر علاقه به کتاب، بی‌بدیل توصیف کرد و افزود: اگر حتی روابط عاطفی و دینی را کنار بگذاریم، نمی‌توان شخصیتی شبیه ایشان در ایران و جهان از منظر علاقه به کتاب و کتابخوانی یافت. این یک واقعیت است، نه توصیفی اغراق‌آمیز. ایشان چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، همواره کتاب را برای شخص خود و برای توسعه فرهنگی کشور، امری جدی و غیرقابل جایگزین می‌دانستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ذکر نمونه‌هایی از این علاقه وافر، ادامه داد: مراوده ایشان با کتابفروشی‌ها و کتابخانه‌ها پیش از تبعید، زبانزد بود. منزل ایشان در مشهد، پاتوقی برای اهل فرهنگ بود و معروف است که هرگاه بحثی میان مهمانان منقطع می‌شد، ایشان فورا کتابی را برای مطالعه باز می‌کردند و تا شروع بحث بعدی، از لحظات برای کتابخوانی بهره می‌بردند.

رسالت مضاعف نهاد کتابخانه‌ها در شرایط کنونی

صالحی با پیوند دادن این دو نقطه آغازین جنگ، یعنی شهادت رهبر کتابخوان و کودکان کتابخوان میناب، مسئولیت نهاد را مضاعف خواند و گفت: نهاد کتابخانه‌ها بیش از هر دستگاهی باید این حس را داشته باشد که داغدار چنین شخصیتی است و باید برای تحقق نگاه ایشان، سرمایه‌گذاری کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان از مخاطبان اصلی کتابخانه‌ها هستند، نهاد در اصل داغدار بچه‌های میناب و همه فرزندان ایران است.

استعداد شبکه‌ای کتابخانه‌ها، در این مقطع اهمیت حیاتی دارد

وی با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی فعال کتابخانه‌ها در دفاع ملی، اظهار کرد: انتظار این است که کتابخانه‌های عمومی، رکنی جدی از این دفاع ملی باشند؛ هم در حین دفاع و هم پس از پیروزی ملت، در راستای زنده نگه داشتن و انتقال حافظه تاریخی به نسل‌های آینده. استعداد شبکه‌ای کتابخانه‌ها، در این مقطع اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تجربه «جنگ دوازده روزه» و لزوم فرصت‌سازی از تهدیدها، افزود: در شرایط فعلی، اوقات فراغتی برای دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان ایجاد شده است. باید این تهدید را به فرصتی برای ترویج کتابخوانی بدل کرد. تمام ظرفیت‌های نهاد باید به‌کار گرفته شود تا این فراغت، در راستای تحقق آرمان رهبر شهید، یعنی ایرانی که در آن فرد غیرکتابخوان نداشته باشیم، قرار گیرد. خون رهبر شهید و قطرات خون کودکان میناب، باید به یک انرژی جدید و مضاعف برای کتابداران و همه دستگاه‌های متولی امر کتاب تبدیل شود. این مسئولیت و دِینی سنگین بر دوش همه ماست.

گزارش دبیرکل نهاد؛ از آسیب به ۶۲ کتابخانه تا راه‌اندازی «پیک کتاب»

آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز در این نشست، گزارشی از اقدامات و وضعیت کتابخانه‌ها در ایام جنگ رمضان ارائه کرد. وی با اشاره به فعالیت ۱۰۴ کتابخانه در ایام نوروز و تداوم فعالیت بیشتر کتابخانه‌ها در طول جنگ -به استثنای مراکز مستقر در مناطق حساس- به برگزاری پویش‌های کتابخوانی ویژه این ایام اشاره کرد.

دبیرکل نهاد در بخشی از گزارش خود به آسیب‌های وارده به کتابخانه‌ها پرداخت و گفت: تا این لحظه، ۶۲ کتابخانه در ۱۶ استان دچار آسیب شده‌اند که سهم استان‌های تهران، کردستان و ایلام، از سایر استان‌ها بیشتر بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، به برنامه‌ریزی برای بزرگداشت چهلمین روز شهادت شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب و دانش‌آموزان شهید میناب که برخی از آنان عضو کتابخانه‌های عمومی بوده‌اند، اشاره کرد.

نظربلند همچنین از حضور فعال کتابخانه‌های سیار در تجمعات شبانه مردم جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی برای کودکان و بزرگسالان و همچنین افزایش مراجعه به کتابخانه‌ها در این ایام، مشابه تجربه جنگ ۱۲ روزه، به عنوان نقاط قابل‌توجه یاد کرد و در پایان، از راه‌اندازی قریب‌الوقوع طرح «پیک کتاب» برای ارائه خدمات به خانواده‌های آسیب‌دیده، خبر داد.

