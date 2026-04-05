تاکید معاون هنری بر ازسرگیری فعالیت‌های آموزشی

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان بازدید از آموزشگاه آزاد هنری و سینمایی دارالفنون، بر لزوم از سرگیری فعالیت‌ها و آموزش‌های هنری تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ظهر امروز شانزدهم فروردین ماه، مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ به همراه احمد حسین فتایی، مشاور اجرایی معاونت، محمد حسین اسماعیلی و آیدین مهدی زاده مدیران کل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری و هنرهای تجسمی معاونت، با حضور در آموزشگاه آزاد هنری و سینمایی دارالفنون، به گفتگو با مدیریت، کارکنان و هنرجویان این مرکز پرداخت. 

مهدی شفیعی در این دیدار، بر لزوم بازگشت به روال عادی فعالیت‌ها و آموزش‌های هنری با توجه به شرایط هر شهر تاکید کرد و گفت: همچنان که در ایام هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، زندگی و فعالیت‌های هنری و آموزشی تا حدامکان به شکل عادی در جریان بود، امروز نیز نیازمند آن هستیم که ضمن حفظ همدلی و وحدت، در کنار هم باشیم و تلاش کنیم تا به روال عادی فعالیت‌ها بازگردیم. 

او ادامه داد: یکی از مهمترین رسالتهای هنرمندان، تقویت انسجام ملی و تبیین پیشینه هویتی و فرهنگی ایران است که می‌تواند به افزایش تاب آوری اجتماعی منجر شده و برای عبور از شرایط کنونی بسیار موثر واقع شود. 

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس با تاکید بر اینکه «آنچه دشمنان ما از آن غافل بودند، حافظه تاریخی ملت ایران و ایستادگی در برابر متجاوزان است» گفت: شاخصه بزرگ ملت ایران، داشتن تجربیات تاریخی باشکوه ایستادگی در برابر متجاوزان است که به بخش مهمی ازهویت ملی ما مبدل شده و دشمنان بدون در نظر گرفتن این واقعیت و پیشینه تاریخی، به این گمان که می‌تواند استقامت ما را خیلی زود در هم بشکنند، به خاک ما تجاوز کردند، اما آنچه امروز با آن مواجه هستند، ایستادگی، اتحاد و وحدت ملی ماست که چشم جهانیان را به ایران خیره کرده است. 

شفیعی در پایان خاطر نشان ساخت: بازگویی و بازنمایی این هویت تاریخی در قالب آثار هنری و سینمایی، می‌تواند بیش از گذشته و روزهای عادی، موجبات سربلندی و سرافرازی ملت بزرگ ایران را فراهم آورد.

 

