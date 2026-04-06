وقتی غرور؛ امپراتوری به باد میدهد؛
آمریکا نه تنها باخت بلکه تحقیر شد/ سیلی پشت سیلی!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «بهترین عملیات تاریخ ارتش آمریکا» - این ادعایی بود که دونالد ترامپ پس از پایان مأموریت نجات خلبان سرنگونشده در ایران مطرح کرد. اما واقعیت میدانی روایت دیگری دارد: افتضاحی تمامعیار که بهای سنگینی برای آمریکا داشته است.
داستان از آنجا آغاز شد که یک فروند اف-۱۵ نیروی هوایی آمریکا در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۶ (۱۵ فروردین ۱۴۰۵) در منطقه کوهستانی جنوب غربی ایران توسط پدافند هوایی ایران سرنگون شد. هر دو خدمه، شامل خلبان و افسر تسلیحات، از هواپیما خارج شدند. خلبان به سرعت نجات یافت، اما افسر تسلیحات - یک مقام ارشد - ساعاتی ناپدید ماند و جستجو برای یافتن او به اولویت اصلی پنتاگون تبدیل شد. اما آنچه در ادامه رخ داد، یک عملیات نجات ساده نبود. براساس گزارشهای منتشر شده:
صدها نیروی ویژه در این عملیات شرکت داشتند.
دهها فروند جنگنده، هلیکوپتر و هواپیمای ترابری به کار گرفته شدند.
دو هواپیمای ترابری C-130 که قرار بود نیروها را برگردانند، در پایگاه دوردست در ایران از کار افتادند و مجبور شدند سه فروند هواپیمای جدید اعزام کنند.
نیروهای آمریکایی برای دور نگه داشتن نیروهای ایرانی از منطقه، جادهها و کاروانها را بمباران کردند.
اما مهمتر از همه، در جریان این عملیات بود که ایران موفق شد شش فروند دیگر از تجهیزات هوایی آمریکا را منهدم کند - درگیریهایی که به گفته مقامات ارشد سابق نظامی آمریکا، شامل «درگیری شدید با آتش» بود.
نمایش یا عملیات؟!
آنجلو جولیانو، روزنامهنگار و تحلیلگر ایتالیایی، در تحلیلی تند به این ماجرا واکنش نشان داده است. به گفته او، آنچه رخ داد یک «نمایش نتفلیکسی» و «بازی با افکار عمومی» بیش نبود: «احتمالاً دهها مأمور نجات فقط برای نجات یک نفر کشته شدهاند. همگی برای یک داستانِ «حالخوبکن» نتفلیکسی و ادامه تغذیه افسانه رمبویی که «ما کسی را پشت سر جا نمیگذاریم.»
این نقد بیسابقه نیست. پیش از این نیز تحلیلگران به هزینههای سنگین «اصل Leave No Man Behind» (هیچ کس را پشت سر نگذارید) در تاریخ جنگهای آمریکا اشاره کردهاند. همانطور که در سال ۲۰۱۴ و پس از ماجرای بو برگدال مطرح شد، گاهی هزینه نجات یک سرباز - چه از نظر جانی و چه از نظر مالی - به مراتب بیشتر از ارزش راهبردی اوست.
بر اساس آمار منتشر شده در فضای مجازی، آنچه ایران در جریان این عملیات منهدم کرده، شامل موارد زیر است:
جنگنده F-16 ۱ فروند
هواپیمای A-10 ۲ فروند
هلیکوپتر بلکهاوک ۲ فروند
هواپیمای ترابری C-130 ۲ فروند
پهپاد هرمس و MQ-9 ۲ فروند
این آمار درحالی منتشر میشود که ایران پیش از این نیز چندین فروند اف-۱۵ و حتی اف-۳۵ را سرنگون کرده است. رسانههای آمریکایی نیز گزارش دادهاند که تاکنون دستکم سه فروند اف-۱۵ آمریکا در این جنگ منهدم شده است.
تحلیلگران آمریکایی معتقدند آنچه در این عملیات شاهد بودیم، فراتر از یک شکست نظامی تاکتیکی است. این نماد بحران عمیقتری در رویکرد نظامی آمریکا است: «دقیقاً همین عامل باعث نابودی امپراتوری آمریکا خواهد شد: «غرور و وسواس نسبت به اجرا و نمایش به جای توجه به نتایج واقعی، آمارها و واقعیت سرد و بیرحمانه.»
هزینه انسانی این رویکرد نیز قابل توجه است. دهها نظامی آمریکایی برای نجات جان یک خلبان جان خود را از دست دادهاند - بدون اینکه حتی مشخص باشد آیا آن خلبان زنده است یاخیر؟ـ
رابین مونوتی، فیلمساز فرانسوی، هم نوشت: ما در حال تماشای بزرگترین تحقیر نیروهای نظامی آمریکا از زمان ویتنام هستیم، و این میراث ترامپ خواهد بود! یک هواپیمای جنگی صدها میلیون دلاری دیگر هم توسط ایران ساقط شد.
الن بارکین، بازیگر آمریکایی، هم نوشت: هواپیماها رو زدند، سربازها کشته شدن، یه عده اسیر شدن یا هنوز خبری ازشون نیست، اما این آدم (ترامپ) حتی یه بار هم دربارهٔ هزینهٔ انسانی این جنگ غیرقانونی حرف نزده یا قبولش نکرده!
و روزنامه تلگراف نوشت: هواپیماهای آمریکایی که در عملیات نجات خلبان در ایران نابود شدند، هر کدام بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارزش داشتند.
کاربری هم نوشت: من گیج شدم، چطور آمریکا این همه هواپیما را در یک روز از دست داده، آنهم توسط ارتشی که ادعا میکند ۱۰۰٪ نابود شده؟!
اما عجیبترین پیام را یک پروفسور جامعهشناس سیاسی انگلیسی در همین باره به ثبت رساند وقتی نوشت:
و در نهایت ترامپ و پنتاگون این عملیات را «یک موفقیت بزرگ» و «جسورانهترین عملیات تاریخ» معرفی کردند. اما آنچه در آسمان و زمین ایران رخ داد، چهره واقعی یک ماشین جنگی تشنه نمایش و غرور را به جهان نشان داد - ماشینی که بهای هر اشتباه آن را سربازانش با جان خود میپردازد، درحالیکه فرماندهان در واشنگتن از «بهترین عملیات تاریخ» سخن میگویند.
و ترامپ که بار دیگر تحقیر شده است، کارش به فحاشی کشیده است: «تنگه لعنتی را باز کنید حرامزادههای دیوانه، وگرنه در جهنم زندگی خواهید کرد.»
و فریادزنان ادامه میدهد: «اگر به توافقی با ایران نرسیم، کل کشور را نابود خواهم کرد.»
اما از دل آمریکا به او پاسخ داده شد. آنجا که دریاسالار بازنشسته ارتش آمریکا رو به رئیسجمهور تحقیرشدهاش گفت: او با اقداماتش ما را در مقابل فرزندانمان شرمنده کرد، ما را در صحنه جهانی تحقیر کرد و از همه بدتر، ما را به عنوان یک ملت دچار تفرقه کرد.
برنی سندرز، سناتور آمریکایی، هم او را روانی و خطرناک توصیف کرد: اینها هذیانهای یک فرد خطرناک و از نظر روانی ناپایدار است. کنگره باید همین حالا اقدام کند. این جنگ را پایان دهید.
در پایان؛ چه زیبا این عملیات ازسوی ایران طبس ۲ نام گرفت، یادآور جملهای از امام شهیدمان آن زمان که فرمود: آمریکاییها یکبار هم اینجا حمله کردند به طبس. خودشان را نجس کردند، برگشتند رفتند... و این قصه ادامه دارد.