همدلی در عین تفاوت سلیقه ها، رمز پیروزی ماست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهارمین روز از رویداد فرهنگی هنری « برای ایران، سرچشمه هنر » عصر شنبه پانزدهم فروردین ماه با حضور گسترده مردم، مسئولین و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار شد.

در بخشی از این رویداد، حمید رضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی، به دعوت مجری روی صحنه حاضر شد و ضمن تشکر از برگزاری رویداد « برای ایران، سرچشمه هنر » گفت: امروز شاهد حضور همدلانه مردم در کنار یکدیگر هستیم، جنگی که امروزه در حال وقوع است، بیشتر از هر جنگی، جنگ هویتی است.

او ادامه داد: گسترش دامنه گستاخی دشمن به هیچ‌وجه پایان یافتنی نیست. این جنایت با یک اتقاق بسیار ددمنشانه که موضوع مدرسه میناب بود، شروع شد، اتفاقی که باعث شد مردم بدانند تمدن ایرانی با چه جانورانی مواجه است.

مدیر عامل خانه موسیقی سپس تصریح کرد: با وجود اینکه قرن، قرن پیشرفت و تمدن است، اما انسان می‌تواند تا این حد منحط شود که از هیچ جنایتی، هراس نداشته باشد و به دانشگاه، محیط‌های پزشکی و ... حمله کند.

نوربخش در پایان اذعان داشت: در نهایت این ایران است که می‌ماند، کشوری که در طول تاریخ خود از پیچ‌های صعبی عبور کرده و از این پیچ نیز عبور خواهد کرد. امروز در عین تفاوت سلیقه و اختلاف نظرها شاهد همدلی و وحدت مردم هستیم و این رمز پیروزی ما در جنگ رمضان است. امیدواریم که هیچ چیزی نتواند سربلندی این کشور را زیر سوال ببرد.

