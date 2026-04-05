تئاتر شهر میزبان حماسه آفرینی هنرمندان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهارمین روز از رویداد فرهنگی هنری «برای ایران، سرچشمه هنر» روز گذشته، پانزدهم فروردین ماه از ساعت ۱۵ با نمایش سه فیلم کوتاه در واحد سینما سیار انجمن سینمای جوانان ایران، کار خود را در محوطه و لابی تئاتر شهر تهران آغاز کرد.

آغاز رسمی برنامه که با بارش رحمت الهی همزمان بود در لابی مجموعه تئاتر شهر و با تلاوت قرآن، پخش سرود ملی و نماهنگی از محسن چاووشی صورت گرفت.

در ادامه برنامه طبق روال روزهای گذشته حاضران شاهد اجرای نقالی توسط مجید رحمتی، هنرمند هنرهای نمایشی بودند.

سپس نوبت به شعر خوانی علی داوودی، شاعر حماسی سرا رسید که ابیاتی در وصف حماسه‌سازی رزمندگان خط مقدم مبارزه با آمریکا و اسرائیل را به مدافعان حریم کشور تقدیم نمود.

دمام وسنج نوازی گروه چهارده معصوم شهرستان ری بخش بعدی برنامه بود با اجرای خود فضای مملو از حماسه، غیرت و مقاومت را در تئاتر شهر ایجاد نموند.

در ادامه چهارمین روز از رویداد فرهنگی هنری «برای ایران، سرچشمه هنر» و در حالی که بارش باران پایان یافت، یک نمایش خیابانی با محوریت شهدای دانش آموز میناب در محوطه مجموعه و با همراهی تماشاگران به اجرا درآمد.

سپس نوبت به هنرمندان موسیقی لرستان رسید که با بازخوانی ترانه خاطره‌انگیز «دایه دایه، وقت جنگه» یاد و خاطره روزهای درخشان هشت سال دفاع مقدس را در ذهن تماشاگران تداعی کنند.

در بخش‌های از برنامه این روز، حمید رضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر و خیام وقار کاشانی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون روی صحنه حاضر شده و به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص ایران و محکومیت تجاوز دشمنان به حریم کشور پرداختند.

تعزیه و هنرنمایی احمد عزیزی از هنرمندان فعال این حوزه بخش پایانی برنامه‌های چهارمین روز رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» بود.

گفتنی است که حاضران و تماشاگران این رویداد از ابتدا تا پایان برنامه‌های امروز، همچنین شاهد هنرنمایی عروسک‌های غول پیکر، تصویرگری هنرمندان هنرهای تجسمی و برپایی نمایشگاه نقاشی دانش آموزان شهید دبستان شجره طیبه میناب نیز بودند.

فعالیت غرفه خادمان آستان قدس رضوی و هنرمندان ناشنوای کشور، در پذیرایی از تماشاگران حین اجرای برنامه ها، از دیگر اتفاقات چهارمین روز این رویداد بود.

رویداد فرهنگی هنری «برای ایران، سرچشمه هنر» از دوازدهم فروردین و همزمان با روز جمهوری اسلامی، در مجموعه تئاترشهر آغاز بکار کرده و طی روزهای آتی نیز از ساعت ۱۶ تا ۱۸:۳۰ در همین مکان ادامه خواهد داشت.

